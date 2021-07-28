۵۶۴ هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

روح الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعاً ۵۶۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲۹۱ میلیون دلار از مرز مهران در چهار ماه سال جاری به عراق صادر شده است.

وی گفت: عمده کالاهای صادراتی شامل، تره بار، آهن آلات، مواد پلاستیکی، سنگ آهن، مواد پتروشیمی، سنگ، کاشی و سرامیک است.

غلامی با اشاره به اینک ۸۲ هزار تن محصولات کشاورزی معادل ۲۵ میلیون دلار از مرز مهران صادر شده است، تصریح کرد: مجموع درآمدهای کسب شده گمرک در این مدت بیش از ۷۱ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه ۱۳۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان ایلام اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون ۲۷ هزار و ۴۵۰ تن کالای ترانزیتی از مرز مهران به کشور عراق وارد شده است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه یکی از مأموریت‌های مهم گمرک مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی است، از ابتدای سال با کمک سربازان گمنام امام عصر ۹ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال در استان کشف شده است.

غلامی اضافه کرد: گمرک استان با توجه به اهمیت مرز مهران در مبادلات تجاری با کشور عراق نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها از جمله اتصال درب خروج به فیبر نوری، تعمیرات اساسی ایکس ری کامیونی، پیگیری اجرای زیرسازی و آسفالت جاده ورودی گمرک با تخصیص بودجه استانداری محترم ایلام، تقویت دوربین‌های مدار بسته در محوطه گمرک، واگذاری زمین برای ایجاد ساختمان قرنطینه نباتی و همچنین تسریع در فرایند واردات مواد اولیه کارخانجات واقع در استان اقدام لازم به عمل آورده است.

وی افزود: گمرک استان ضمن تعامل گسترده با مسئولان گذرگاه زرباطیه عراق، کارکنان این مجموعه خدمتگزار در همه روزهای تعطیل رسمی (بجز جمعه‌ها) و روزهایی که به علت گرمای هوا و یا به علل دیگر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت رفع موانع و پشتیبانی از تولید و صادرات در محل کار حضور داشته‌اند.