خسارت ۸۲۸ میلیاردی فرسایش بادی به خراسان جنوبی

علیرضا نصرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مساحت کانون های بحرانی بیابان استان یک میلیون و ۳۸۶ هزار هکتار در سال ۸۹ بوده که به دو میلیون و ۱۴۴ هزار هکتار رسیده است.

وی با اشاره به رشد بیابان زایی در استان تصریح کرد: ۴۰ کانون بحرانی در شهرستان های استان وجود دارد که بیشترین مساحت کانون ها مربوط به شهرستان طبس است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی تعداد کانون های بحرانی استان را ۲۹ کانون اعلام کرد و افزود: کانون های بحرانی بیابانی استان ۵۵ درصد افزایش یافته است.

نصرآبادی با بیان اینکه ۵ میلیون و ۲۴۳ هزار هکتار از مساحت استان تحت فرسایش بادی قرار دارد، ادامه داد: مناطق تحت فرسایش بادی استان نیز ۶۸ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه فرسایش بادی سالانه بیش از ۸۸۲ میلیارد ریال به منابع زیستی و اقتصادی استان خسارت وارد می کند، تصریح کرد: این خسارت ها به منابع زیست انسانی، خطوط مواصلاتی، اراضی کشاورزی، منابع زیست محیطی، چاهها و قنوات، تاسیسات صنعتی، واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی و ایستگاه های راه آهن وارد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه در راستای مقابله با بیابان زایی از سال ۱۳۵۴ طرح ها اجرا و بطور مستمر تاکنون در حال اجرا است، گفت: در سال گذشته ۴۳۳ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال اعتبار برای مقابله با بیابان زایی در استان اختصاص یافت.