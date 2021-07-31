مجید خدایی یکی از آزادکاران عنوان‌دار تیم ملی کشتی ایران در سالهای نه چندان دور در خصوص تیم اعزامی بازی‌های المپیک توکیو به خبرنگار مهر گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه‌ای را در المپیک پیش بینی کرد اما تجربه نشان داده برخی اوقات حتی جوان‌ترین و کم سابقه ترین کشتی گیران هم در المپیک به نتایج تاریخی و بزرگ رسیده اند. البته این موضوع به عوامل و دلایلی مختلفی بستگی دارد که امیدوارم به سود ملی‌پوشان ایران رقم بخورد.

دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی کشتی با اشاره به اینکه تیم خوب و باانگیزه ای مهیای المپیک شده است گفت: به نظر من تیم اعزامی شانس کسب دو یا سه مدال را در توکیو دارد. البته من اشاره‌ای به اوزانی که شانس بیشتری دارند نمی‌کنم اما هنوز هم معتقدم نمی‌توان چیزی را بور دقیق و حتمی در المپیک پیش بینی کرد.

خدایی با اشاره به این موضوع که امیدوار است آزادکاران المپیکی نتیجه زحمات چندین ساله خود را در المپیک توکیو بگیرد، گفت: کشتی گیران ما بیش از یکسال است که تمرینات همیشگی را به دلیل شیوع کرونا ندارند و استارت جدی و مطلوب خود را همین اواخر زدند. این بچه‌ها سال گذشته با سختی زیادی تمرینات کردند و واقعاً برای برگزاری اردو و حضور در مسابقات مشکلات زیادی داشتند که امیدوارم در المپیک توکیو به نتیجه‌ای که شایسته آن هستند برسند.

عضو پیشین شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد در خصوص حسن یزدانی و رویارویی احتمالی با حریف آمریکایی در المپیک افزود: به جرأت می‌توان یزدانی را جزو بهترین کشتی‌گیران وزن ۸۶ کیلوگرم جهان تلقی کرد. هر چند او دو بار با دیوید تیلور امریکایی کشتی گرفته و شناخت خوبی از حریف دارد، اما باید در المپیک تاکتیک خود را برای مبارزه با حریف تغییر دهد. ضمن اینکه نباید تیلور را بیش از حد برای یزدانی بزرگ کرد، چراکه مبارزه با توانمندترین حریفان را هم می‌توان با یک نقشه و برنامه‌ریزی دقیق به راحت‌ترین کشتی تبدیل کرد.

وی در پایان به حساسیت و اهمیت روزهای باقی مانده به المپیک اشاره کرد و گفت: هر کاری که باید در خصوص آماده سازی فنی و روحی بچه‌ها انجام می‌شد تا حالا صورت گرفته و حالا نوبت به حمایت‌های همه جانبه روحی روانی از ملی‌پوشان است. هر چند هم اکنون تغییر دولت را در پیش داریم و این موضوع ممکن است به فرموش کردن بچه‌های المپیکی بیانجامد ولی امیدوارم در روزهای باقیمانده تا المپیک، اقداماتی صورت گیرد که کشتی‌گیران با بهترین شرایط روحی و جسمی راهی توکیو شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی بازی‌های المپیک توکیو در روزهای ۱۰ تا ۱۶ مردادماه در کشور ژاپن برگزار می‌شود که رضا اطری در ۵۷ کیلوگرم، مصطفی قیاسی در ۶۵ کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک را تشکیل می‌دهند.