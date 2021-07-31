«صد و هفتاد و پنج ماهی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «صد و هفتاد و پنج ماهی» اثر «علی پورحسن آستانه» شاعر گیلانی با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شد.

«صد و هفتاد و پنج ماهی» دربرگیرنده ۵۰ قطعه شعر با مضمون دفاع مقدس است که در قالب‌های مختلف ادبی شامل غزل، مثنوی، رباعی، دو بیتی و همچنین نو سروده‌ها ارائه شده است.

علی پورحسن که از اهالی آستانه اشرفیه است در سال ۱۳۴۸ چشم به جهان گشود و از نوجوانی قدم در عرصه شعر نهاده و در کارنامه ادبی او انتشار چندین مجموعه شعر و نثر به چشم می‌خورد.

«اندوه روشن ماه»، «عاشقانه های یک ربات»، «مضراب مژگان»، «فاتح ماووت»، «مسافر آسمان»، «شکوه شرق» و «ترانه های کبود» عناوین تعدادی از آثار این شاعر گیلانی است.

دفتر شعر «صد و هفتاد و پنج ماهی» از سوی انتشارات رج با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۱۱۲ صفحه و به قیمت ۲۲ هزار تومان به چاپ رسیده است.

گفتنی است؛ نام این اثر برگرفته از عنوان این دو بیتی بوده که به شهدای غواص تقدیم شده است.

همه گوهر همه الماس بودند

شبیه حضرت عباس بودند

صد و هفتاد و پنج ماهی نه در آب

درون خاک‌ها غواص بودند