کنکور کارشناسی ارشد با بیش از ۳۴هزار داوطلب در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری فر در خصوص کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ توضیح داد: از میان ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد در کل کشور، ۳۴ هزار و ۱۰۵ نفر در استان فارس، در ۲۷۴ رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

او افزود: آزمون کارشناسی ارشد امسال در ۱۳ شهرستان استان یعنی اقلید، جهرم، آباده، داراب، فسا، لار، لامرد، کازرون، فیروزآباد، مرودشت، ممسنی، نی ریز و شیراز با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

نماینده سازمان سنجش در فارس گفت: ۲۱ هزار و ۴۴۵ نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد در حوزه‌های شهر شیراز آزمون خواهند داد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۴۰ نفر در حوزه دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.

افشاری‌فر با تأکید بر اینکه برای برگزاری این آزمون، تمهیدات لازم به‌منظور حفظ سلامت افراد و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده است، عنوان کرد: امسال تعداد حوزه‌ها و روزهای آزمون برای کاهش تراکم داوطلبان افزایش یافته و آزمون‌ها با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی و با نظارت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد.