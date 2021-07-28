کنکور کارشناسی ارشد با بیش از ۳۴هزار داوطلب در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری فر در خصوص کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ توضیح داد: از میان ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد در کل کشور، ۳۴ هزار و ۱۰۵ نفر در استان فارس، در ۲۷۴ رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
او افزود: آزمون کارشناسی ارشد امسال در ۱۳ شهرستان استان یعنی اقلید، جهرم، آباده، داراب، فسا، لار، لامرد، کازرون، فیروزآباد، مرودشت، ممسنی، نی ریز و شیراز با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی برگزار میشود.
نماینده سازمان سنجش در فارس گفت: ۲۱ هزار و ۴۴۵ نفر از شرکتکنندگان در آزمون کارشناسی ارشد در حوزههای شهر شیراز آزمون خواهند داد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۴۰ نفر در حوزه دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.
افشاریفر با تأکید بر اینکه برای برگزاری این آزمون، تمهیدات لازم بهمنظور حفظ سلامت افراد و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده است، عنوان کرد: امسال تعداد حوزهها و روزهای آزمون برای کاهش تراکم داوطلبان افزایش یافته و آزمونها با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی و با نظارت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد.
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