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۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸

معاون دانشگاه شیراز اعلام کرد؛

کنکور کارشناسی ارشد با بیش از ۳۴هزار داوطلب در فارس برگزار می شود

کنکور کارشناسی ارشد با بیش از ۳۴هزار داوطلب در فارس برگزار می شود

شیراز - معاون آموزشی دانشگاه شیراز گفت: کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰، در روزهای ششم تا هشتم مردادماه جاری با حضور ۳۴هزار و ۱۰۵ داوطلب در فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری فر در خصوص کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ توضیح داد: از میان ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد در کل کشور، ۳۴ هزار و ۱۰۵ نفر در استان فارس، در ۲۷۴ رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

او افزود: آزمون کارشناسی ارشد امسال در ۱۳ شهرستان استان یعنی اقلید، جهرم، آباده، داراب، فسا، لار، لامرد، کازرون، فیروزآباد، مرودشت، ممسنی، نی ریز و شیراز با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

نماینده سازمان سنجش در فارس گفت: ۲۱ هزار و ۴۴۵ نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد در حوزه‌های شهر شیراز آزمون خواهند داد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۴۰ نفر در حوزه دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.

افشاری‌فر با تأکید بر اینکه برای برگزاری این آزمون، تمهیدات لازم به‌منظور حفظ سلامت افراد و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده است، عنوان کرد: امسال تعداد حوزه‌ها و روزهای آزمون برای کاهش تراکم داوطلبان افزایش یافته و آزمون‌ها با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی و با نظارت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد.

کد مطلب 5267593

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