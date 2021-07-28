شکست تیم ملی بسکتبال ایران برابر آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود در سی و دومین دوره بازیهای المپیک صبح امروز چهارشنبه به مصاف تیم ملی آمریکا رفت و با نتیجه ۱۲۰ بر ۶۶ مغلوب حریف نامدار و قدرتمند خود شد.

تمام ۱۲بازیکن هر دو تیم در این بازی به میدان رفتند. در تیم ایران حامد حداد، نوید رضایی‌فر و محمد جمشیدی امتیازات خود را دورقمی کردند و حامد حدادی با ۱۵ امتیاز ، بیشترین امتیاز را برای ایران گرفت. محمد جمشیدی ۱۴ و نوید رضایی‌فر نیز ۱۲ امتیاز کسب کردند.

دیدار بعدی تیم ملی بسکتبال کشورمان در المپیک توکیو ساعت ۵:۳۰ صبح روز شنبه ۹ مرداد ماه به وقت تهران در مقابل فرانسه برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود برابر تیم ملی جمهوری چک شکست خورده بود.