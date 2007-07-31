شورای حل اختلاف ویژه فرهنگیان راه اندازی می شود

فریدون واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش پیشنهاد تشکیل این شوراها از جانب وزیر آموزش و پرورش با رئیس قوه قضائیه مطرح شده است.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مکررو پیگیری های انجام شده با مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه قرار شد برای کاهش مراجعات فرهنگیان به محاکم و رسیدگی به مشکلات آنان شورای حل اختلاف ویژه ای تشکیل شود .

مدیر کل حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: قرار است با راه اندازی این شوراها چنانچه هر دوطرف یا یکی از مراجعه کنندگان دعاوی فرهنگی باشند ، به جای حضور در شوراهای حل اختلاف عمومی در این مکان ها مشکلات خود را مطرح کنند.

واسعی افزود: بر اساس طرح های پیشنهادی، اولویت انتخاب اعضای این شوراها ازگروه کارشناسان حقوقی سازمان های آموزش و پرورش خواهد بود.

وی تاکید کرد: طبق آخرین اخبار رسیده موافقت رئیس قوه قضائیه برای راه اندازی این شوراها اعلام شده اما هنوز ابلاغ نشده است با این حال مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه فرهنگیان در حال انجام است.

مدیر کل حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد : این شوراها به تدریج از مهر امسال در حدود 700 منطقه آموزشی آغاز به کار خواهند کرد.