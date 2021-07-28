رقابت بیش از ۱۸ هزار داوطلب گیلانی در کنکور کارشناسی ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان دمیرچی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگویی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد همزمان با سراسر کشور در استان گیلان، اظهار کرد: این آزمون در شش شهرستان استان گیلان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۱۳۳ داوطلب در این آزمون با هم به رقابت می‌پردازند، گفت: این آزمون تا روز جمعه ۸ مرداد ماه ادامه دارد.

نماینده تام الاختیار دانشگاه گیلان در برگزاری آزمون‌های سراسری با تأکید به رعایت دستور العمل های بهداشتی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، گفت: ۷۵ درصد شرکت کنندگان را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه امروز در نخستین روز از برگزاری این آزمون هزار و ۶۳۵ داوطلب با هم رقابت می‌کنند، ادامه داد: رشت با هزار و ۱۵۸ داوطلب بیشترین داوطلبان شرکت کننده در این آزمون را دارد.