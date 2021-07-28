حرم اهل بیت هدایتگر جامعه به سوی صلاح هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری صبح چهار شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به نقش ویژه ائمه اطهار (ع) در حیات معنوی جامعه اسلامی، اظهار کرد: اهل‌بیت (ع) هم در حیات و هم در ممات خود چراغ هدایت بودند و مسیر را برای فعالیت و رشد جامعه آماده می‌کردند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: ائمه هدی (ع) همان‌گونه که در حیات خود شفابخش بیماران و پاسخگوی گمراهان و هدایتگر طالبان هدایت بودند، هدایت و شفاعت این بزرگواران در ممات آن‌ها نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه رواق‌ها و گنبدها و حرم‌های ائمه (ع) جهت‌گیری‌های جامعه را مشخص می‌کند، افزود: زمانی که انسان وارد حرم‌های اهل‌بیت (ع) می‌شود آرامش می‌یابد که این آرامش از حضور معنوی و توجه اهل‌بیت (ع) در این اماکن مقدس نشئت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر کس وارد این اماکن می‌شود حس معنوی می‌یابد و کمتر سراغ گناه می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری گفت: با دیدن رواق‌ها و مساجد اطراف حرم‌ها هم یاد و نام اهل‌بیت (ع) زنده و مسیر امامت احیا می‌شود و هم آموزش‌های دینی و معنوی بسیار زیادی در این اماکن ارائه می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم که به این اماکن می‌آیند، در این رواق‌ها و حرم‌ها متحول شده و مسیر درست را می‌یابند.

وی افزود: برخی مکان‌ها ازجمله شماری از آثار تاریخی فقط با جلال و عظمت درست شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که وقتی مردم برای مشاهده این اماکن می‌آیند با سازنده آن ارتباط برقرار نمی‌کنند؛ ولی هر کس وارد حرم اهل‌بیت (ع) شود با صاحب مرقد ارتباط روحی و معنوی می‌یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در ادامه با اشاره به اهمیت خدمت در نهادهایی ازجمله ستاد بازسازی عتبات عالیات، تصریح کرد: فعالیت‌های کسی که بستر ارتباط روحی و معنوی با اهل‌بیت (ع) را برای زائر فراهم می‌کند تا او بتواند در حرم اهل‌بیت (ع) راز و نیاز کرده و موعظه‌ای بشنود، درواقع حسنه جاریه‌ای بوده که تا قیام قیامت برای او برقرار است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی گفت: هر کس در این اماکن ذکری گفته و متحول شود و یا در این مکان‌های مقدس شفا و بخششی صورت گیرد، همه کسانی که در ایجاد این بسترها سهیم بوده‌اند قطعاً اجر و ثواب می‌برند.