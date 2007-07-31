رهبر کلیسای ارتدکس رومانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاتریاک تئوکتیست اول به علت حمله قلبی به دنبال عمل غده پروستات از دنیا رفت.

تیوکتیست در نوامبر سال 1986 به سمت رهبری کلیسا برگزار اما پس از تظاهرات ضد کمونیست 1989 برای مدت کوتاهی کناره گیری کرد و علت آن را مصالحه با نیکولای چائوشسکو، دیکتاتور سابق رومانی عنوان کرد. وی همچنین در این مدت از محکوم کردن کلیساهای ارتدکس توسط چائوشسکو در بخارست امتناع کرد و چند هفته پس از آن به مقام سابق خود بازگشت.

اگرچه تیوکتیست همواره برای ناکامی در موضع گیری نسبت به موضوعات حساسی چون حق کلیساهای کاتولیک شرقی در رومانی مورد انتقاد قرار گرفته بود ، اما در 1999 ، سال دیدار تاریخی ژان پل دوم، رهبر فقید کاتولیکهای جهان مورد تحسین قرار گرفت.

دعوت تیوکتیست از ژان پل دوم نخستین باری بود که پس از جدایی این دو کلیسای در سال 1054 میلادی از سوی یک رهبر ارتدکس برای یک پاپ کاتولیک صورت می گرفت. این دو رهبر روحانی در دیدار مشترک خود خواستار بهبود شکافهایی شدند که از تفرقه میان مسیحیت ایجاد شده ست.

تیوکتیست همچنین پس از آنکه اعتراف کرد احساس می کند در مدت زمانی که از سمت خود کناره گیری کرده خداوند وی را ترک کرده مورد احترام رومانیاییها قرار گرفت.

تئوکتیست همچنین برای مخالفت با تحقیق درباره روحانیونی که با پلیس مخفی کمونیست همکاری کرده بودند مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پایان دوره کمونیسم در رومانی اثباتی برای پاکسازی از عوامل کمونیست در کلیسا و رفع اتهام همکاری روحانیت با کمونیست وجود نداشت.

در سال 2001 اسناد پلیس مخفی کمونیست که توسط مورخی کشف شد نشان می داد که تیوکتیست از جنبش فاشیست لژیون حمایت و یکی از چندین کشیشی بوده که به چپاول کنیسه ای در بخارست کمک کرده است. کلیسا پس از افشا شدن این اسناد اطلاعات آن را دستکاری شده توصیف کرد.

اوایل ماه جاری تیوکتیست سندی را که بندیکت شانزدهم طی آن برتری کلیسای کاتولیک روم و پاپ را مورد تأکید قرار داده بود محکوم کرد و آن را مانعی در راه گفتگوی بین مسیحیت دانست.