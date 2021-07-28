هادی حسن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اهداف شش گانه معاونت اجتماعی سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی در سال جاری، کمک به افزایش ازدواج است.

معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون قرارگاه ازدواج آسان سپاه به دبیری معاونت اجتماعی با مشارکت مردم خیر و بسیجیان عزیز، ۱۴۶ سری جهیزیه به خانواده‌های کم برخوردار محلات محروم اعطا کرده است.

وی بیان داشت: بخشی از این جهیزیه‌ها به شکرانه گرامیداشت اعیاد بزرگ قربان و غدیر در دهه امامت و ولایت به این خانواده‌های عزیز اهدا شد.