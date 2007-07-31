افزایش کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل تلخی فاجعه قانا را بیشتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، امیل لحود در اولین سالگرد فاجعه دوم قانا در دیدار با فوزی صلوخ یکی از 6 وزیر مستعفی دولت فؤاد سنیوره اظهار داشت : فاجعه قانا با حمایتهای مستقیم سیاسی و نظامی آمریکا از اسرائیل انجام شد

شایان ذکر است فاجعه قانا در تاریخ 30 جولای سال 2006 و در جریان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی بر ضد لبنان به وقوع پیوست. در این فاجعه که توسط رژیم صهیونیستی رخ داد بیش از 50 کودک لبنانی به شهادت رسیدند.

لحود افزود: لبنان در جریان جنگ 33 روزه به محلی برای آزمایش سلاحهای جدید و پیشرفته-سلاحهایی که برای نخستین بار مورد استفاده قرار می گرفت و از نظر جامعه بین المللی استفاده از آنها ممنوع بود- تبدیل شده بود.

وی تصریح کرد: آنچه که تلخی خاطره فاجعه قانا را بیشتر می کند، همزمانی نخستین سالگرد این فاجعه با افزایش کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل درصد است.

لحود در اشاره به حمایت های مستمر آمریکا از رژیم اشغالگر قدس گفت : اسرائیل همپیمان نزدیک آمریکا است و تا ابد تحت حمایت مستقیم این کشور باقی خواهد ماند.



رئیس جمهور لبنان در پایان افزود: افزایش 25 درصدی کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل بیانگر حمایتهای کورکورانه مقامهای واشنگتن از اسرائیل و صحت اظهارات همیشگی ما مبنی بر اینکه دولت آمریکا هرگز لبنان و یا هیچ کشور عربی و اروپایی را به اسرائیل ترجیح نمی دهد، است.

گفتنی است میزان کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی در 10 سال آینده به 30 میلیارد دلار خواهد رسید که این به معنای بیش از 3 میلیارد دلار برای هر سال است.

میزان کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی هم اکنون 4/2 میلیارد دلار در سال است.