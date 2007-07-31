دو هزار هکتار از مساحت شیراز را حاشیه نشینان اشغال کرده اند

محسن معین در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز حاشیه نشینی را پدیده ای اجتناب ناپذیر خواند و افزود: در هر شهری که امکانات آموزشی و رفاهی توسعه یابد، حاشیه نشینی نیز در آنجا گسترش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری شیراز و قوه قضاییه در برخورد با این پدیده در این شهرستان تا حدودی موفق عمل کرده که نمونه های آن در محله احمدی نو، مهدی آباد و... قابل مشاهده است.

رئیس شورای شهر شیراز کنترل جمعیت شهری را برای جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی ضروری دانست و افزود: مسئله حاشیه نشینی در شیراز فرایندی پیچیده است که باید با آن برخورد علمی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه حاشیه شهر شیراز اغلب در اختیار اتباع بیگانه و اقشار ضعیف جامعه است یادآورشد: این اقشار عمدتا به دلیل عقده های درونی ناشی از اختلاف طبقاتی با اقشار شهری موجب شورش های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار موضعی و ناگهانی می شوند که باید ضمن در نظرگیری حساسیت این موضوع در برخورد با اقشار حاشیه نشین شهر برنامه ریزی ویژه صورت گیرد.

رئیس شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی از حاشیه نشینان از شهروندان ایرانی محسوب می شوند باید در کمک به آنها همه نکات در نظر گرفته شود.