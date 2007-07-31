  1. سیاست
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

واکنش نماینده زاهدان به نطق پیش از دستور عماد افروغ

نطق پیش از دستور عماد افروغ نماینده تهران، واکنش حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در تذکر خود نسبت به نطق عماد افروغ، اظهار داشت: به نظر من نمایندگان ملت به این طریق زیر سئوال می روند و از وی می‌خواهم مصادیق را اعلام کنند.

حداد عادل که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر شهریاری اظهار داشت: رسم نیست در خصوص نطق‌ها تذکر شفاهی داده شود و لذا شما هم همین مطلب را در نطق پیش از دستور بیان کنید.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: باب ماده 77 را نسبت به این صحبت های عمومی باز نکنید و چنانچه لازم بود کسی دفاع کند، اعضای هیئت رئیسه هستند اما ما تذکر ندادیم تا اصل آزادی رعایت شود.

