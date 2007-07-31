واکنش نماینده زاهدان به نطق پیش از دستور عماد افروغ

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در تذکر خود نسبت به نطق عماد افروغ، اظهار داشت: به نظر من نمایندگان ملت به این طریق زیر سئوال می روند و از وی می‌خواهم مصادیق را اعلام کنند.

حداد عادل که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر شهریاری اظهار داشت: رسم نیست در خصوص نطق‌ها تذکر شفاهی داده شود و لذا شما هم همین مطلب را در نطق پیش از دستور بیان کنید.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: باب ماده 77 را نسبت به این صحبت های عمومی باز نکنید و چنانچه لازم بود کسی دفاع کند، اعضای هیئت رئیسه هستند اما ما تذکر ندادیم تا اصل آزادی رعایت شود.