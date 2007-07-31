پیوند حوزه و دانشگاه از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن الله وردی عصر دیروز در جلسه شورای اداری بخش شهداد در مصلای این شهر افزود: از دستاوردهای انقلاب اسلامی ، همبستگی حوزه های علمیه، مدیران اجرائی ، مسئولین و دانشگاهها با همدیگر می باشد که دشمنان اسلام از آن بیم دارند.
وی اقامه بیش از 500 نماز جمعه در کشور را از برکات نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر 35 نمازجمعه در استان کرمان اقامه می شود .
امام جمعه شهداد توصیه به تقوی، ایجاد وحدت بین مردم، طرح مسائل جهان اسلام، همبستگی بین ارگان ها و اقشار مختلف و ترویج مبانی دینی را از مهم ترین اهداف ائمه جمعه برشمرد و خاطرنشان کرد: با حضور ائمه جمعه، روحانیون و طلبه ها در برخی دستگاه های اجرائی کشور مراسم گوناگون امور دینی احیاء شده است.
بخشدار شهداد نیز در جلسه شورای اداری با اشاره به موفقیت دولت نهم در راستای اهداف خویش گفت: سهمیه بندی بنزین یکی از کارهای مهم و بزرگ دولت بود که تاکنون با موفقیت اما با نارسائی هایی همراه بوده است که تلاش دولت ومجلس در جهت مرتفع شدن این نارسائی ها ادامه دارد.
محمد مومنی با توجه زلزله خیز بودن منطقه، خواستار برگزاری کلاس های آموزشی امداد برای پرسنل ادارات و ارگان ها از سوی هلال احمر شد.
