پیوند حوزه و دانشگاه از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن الله وردی عصر دیروز در جلسه شورای اداری بخش شهداد در مصلای این شهر افزود : از دستاوردهای انقلاب اسلامی ، همبستگی حوزه های علمیه، مدیران اجرائی ، مسئولین و دانشگاهها با همدیگر می باشد که دشمنان اسلام از آن بیم دارند .

وی اقامه بیش از 500 نماز جمعه در کشور را از برکات نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود : در حال حاضر 35 نمازجمعه در استان کرمان اقامه می شود .

امام جمعه شهداد توصیه به تقوی، ایجاد وحدت بین مردم، طرح مسائل جهان اسلام، همبستگی بین ارگان ها و اقشار مختلف و ترویج مبانی دینی را از مهم ترین اهداف ائمه جمعه برشمرد و خاطرنشان کرد : با حضور ائمه جمعه، روحانیون و طلبه ها در برخی دستگاه های اجرائی کشور مراسم گوناگون امور دینی احیاء شده است .

بخشدار شهداد نیز در جلسه شورای اداری با اشاره به موفقیت دولت نهم در راستای اهداف خویش گفت : سهمیه بندی بنزین یکی از کارهای مهم و بزرگ دولت بود که تاکنون با موفقیت اما با نارسائی هایی همراه بوده است که تلاش دولت ومجلس در جهت مرتفع شدن این نارسائی ها ادامه دارد .