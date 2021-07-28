اولویت اول دولت سیزدهم باید اصلاح سیاست های ارزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر حسین صمصامی در نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصاد در محل مجمع عالی علوم انسانی اسلامی برگزار شد، گفت: دولت سیزدهم روی یکی از موضوعاتی که باید متمرکز شود، رشد نقدینگی است. درآمدهای نفتی و مالیاتی چهار ماهه نخست امسال هنوز محقق نشده و دولت حقوق کارکنان را از محل تن خواه گردان که همان استقراض از بانک مرکزی است تأمین می‌کند، این استقراض باید در پایان سال تصفیه شود که هرسال هم این اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این پول از حساب بانک مرکزی به حساب دولت و سپس بانک‌ها واریز می‌شود و با این کار پایه پولی رشد و تورم افزایش می‌یابد.

صمصامی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در حال حاضر بر اساس افزایش نرخ ارز است، گفت: بانک مرکزی بزرگترین اشتباه استراتژیک را در خصوص نرخ ارز مرتکب شد.

وی ادامه داد: ما به دلیل نداشتن نظام مالیاتی درست، شاهد بودیم نقدینگی از مسیر خود منحرف شد همچنین از طرفی عجین شدن نقدینگی با سفته بازی موجب حجیم شدن نقدینگی شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آقای رئیسی باید اولویت اول را روی موضوعات مذکور بگذارد. درباره راهکار موجود و الزامات آن باید بگویم ایشان در اولین اقدام باید سیاست‌های ارزی را اصلاح کند. به عنوان مثال ما باید اجازه دهیم صادرکننده کالا صادر و ارز را برنگرداند اشتباه است. البته اجرای این سیاست الزاماتی دارد و منافع بسیاری به خطر می‌افتد از اتاق بازرگانی گرفته تا گروه‌های دیگر. ما در سال‌های اخیر باید ببینیم چه کسانی از افزایش نرخ ارز منتفع و چه کسانی متضرر شدند.

صمصامی افزود: در گام دوم باید از ابزار مالیات استفاده کنیم، در اقتصاد باید اولویت‌ها را مشخص‌کرد و در حال حاضر باید اطلاعات کافی در این خصوص ساماندهی شود، زیرا هدایت نقدینگی با مبارزه با سفته بازی از طریق سیستم مالیاتی کارآمد قابل دسترسی است.

وی تاکید کرد: اگر آقای رئیسی تا پایان امسال پایانه‌های ارتباطی را متصل و فعالان اقتصادی را رصد نکند جلوی سفته بازی نیز گرفته نخواهد شد و یکی از موارد اجرایی این امر این است که جلوی لابی کردن گرفته شود پس باید مدیریت قوی بر سر این کار باشد.

این کارشناس ادامه داد: اگر آقای رئیسی تیم منسجم بیاورد و این اطلاعات مورد نیاز مشخص شود، قول می‌دهم همین حرکت آثار خودش را بر بازار و نرخ ارز می‌گذارد و این می‌تواند تشخیص درست بازار را به افراد نشان دهد ضمن اینکه اگر آقای رئیسی روی نکات ذکر شده متمرکز نشود و آنها را اصلاح نکند دیگر اقتصادی وجود ندارد که بخواهیم آن را اصلاح کنیم.