به گزارش خبرگزاری مهر، اولویت واگذاری طرح ها با موسسات دانشگاهی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است.
بر اساس این گزارش ، اتحاد ملی ، انسجام اسلامی و اصل 44 قانون اساسی و جوانان ، موضوعات ویژه اعلام شده اند که ذیل عنوان اول طرح های مرتبط با جایگاه و نقش جوانان در ارتقا اتحاد ملی و انسجام اسلامی و ارائه راهکارهای مناسب در این راستا و راهکارهای تعامل سازمان ملی جوانان در کشورهای ا سلامی ، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
همچنین ، بررسی فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های دولتی به جوانان و سازمان های مردم نهاد مرتبط و طرح راهکارهای ایجاد تعاونی جوانان در جهت تحقق اصل 4 4 قانون اساسی ، تحت عنوان دومین موضوع ویژه اعلام شده است. همچنین، چشم انداز جوانان در افق 50 سال آینده و تبیین جایگاه و ارزش جوانان در نظر رهبران جامعه ( امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ) از دیگر موضوعات ویژه طرح های پژوهشی مورد حمایت سازمان ملی جوانان است.
بنابراین گزارش ، هویت ، اندیشه و رفتار دینی جوانان، بهداشت و سلامت ، خانواده ، ازدواج و طلاق ، دختران و زنان جوان ، آموزش ، اشتغال ، اوقات فراغت ، مشارکت ، سیاست ، حقوق جوانان و آسیب های اجتماعی ازجمله اولویت های پژوهشی سال جاری سازمان ملی جوانان است.
شایان ذکر است ، پژوهشگران می توانند طرح های تحقیقی در راستای اولویت های اعلام شده را به نشانی تهران ، خیابان آفریقا ، خیابان سایه ، شماره 77 ، معاونت مطالعات و تحقیقات ، صندوق پستی 696- 14185 ارسال کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22662263 تماس حاصل نمایند.
همچنین اضافه میشود فرم مخصوص پیشنهاد طرح ها در سایت اینترنتی سازمان به آدرس www.javanan.ir قابل دسترسی است.
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