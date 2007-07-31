فکر حضور در چلسی دکو را وسوسه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکو که پیش از این به همراه خوزه مورینیو موفق شده با تیم پورتو به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند گفت: فکرکارکردن مجدد با مورینیو خوشایند است. او تاثیر بسیار زیادی بر دوره کاری من داشته و تلاش بسیاری برای من انجام داده است.

وی درادامه تصریح کرد: لیگ برتر بی تردید همطراز با لالیگا است و فکر بازی کردن در آنجا مرا مجذوب خود می کند. دوست دارم بازی در لیگ برترانگلستان را تجربه کنم. شما می توانید منچستریونایتد و چلسی را با بارسلونا مقایسه کنید. آنها باشگاه های بزرگی هستند و بازی برای این باشگاه ها همواره جذاب است.