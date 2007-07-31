عدم تعریف صحیح از فرهنگ مهمترین آسیب جوامع اسلامی است

حجت الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: امروز ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و معضلات جوامع، عدم وجود الگوهای صحیح برای مردم به ویژه جوانان است .

وی با اشاره به این که این امر موجب بروز مسائل بسیاری در سطح جوامع شده، افزود: در این راستا توسعه فرهنگ اسلامی در جوامع ضروری است .

حسینی با اشاره به تهاجم گسترده دشمنان در عرصه فرهنگی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ بیگانه و الگوپذیری مردم از غرب و فرهنگ غربی از اهداف استکبار است و بی‌تردید جوامع اسلامی بیش از دیگر جوامع در معرض این تهاجمات قرار دارند .

وی یادآور شد: اعتقادات عمیق مسلمانان به مبانی دینی خود، عامل خشم دشمنان شده به همین دلیل تمام تلاش مخالفان برای دور کردن مسلمانان از ارزش های دینی و مبانی ارزشمند اسلامی متمرکز شده است .

مسئول اعزام مبلغین تبلیغات اسلامی لرستان ترویج و توسعه فرهنگ غنی اسلامی را از ضروریات جامعه امروز دانست و افزود: گسترش فرهنگ ناب اسلامی و احکام و تعالیم دین اسلام، سدی محکم و خدشه‌ ناپذیر در برابر انواع هجمه‌ ها به ویژه تهاجم فرهنگی دشمن ایجاد می‌کند .

وی تصریح کرد: نسل جوان و پویای جامعه با الگوگیری و عمل به فرامین الهی می‌توانند در راه شکوفایی و ترقی ایران اسلامی گام برداشته و حافظ ارزش های جامعه خود باشند.