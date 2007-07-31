تحقق انسجام اسلامی نیازمند هوشیاری مسلمانان است

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که آغاز شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، تدوین یک منشوراسلامی است.

وی افزود: در حقیقت امروز جهان اسلام و گروهها، فرقه ها و مذاهب مختلف نیازمند توافق برسر خطوط و راهبردهای اصلی در تعامل میان خود و پیگیری مسائل جهان اسلام است.

حجت الاسلام اعرافی مسئله منشور و بیانیه ای که شیوه های تعامل میان مسلمانان را روشن کند ضرروری به نظر می رسدت چرا که این بیانیه در حقیقت باید به مسائل محتوایی جهان اسلام بپردازد و راهبردهای اصلی و اهداف مشترک جهان اسلام را مشخص کند.

رئیس مرکز جهان علوم اسلامی گفت: به عنوان مثال مسئله فلسطین به قدر کافی روشن است اما باید از زوایای دیگر نیز بررسی شده و دست کم تعدادی از مراکز مهم جهان اسلام، علما و روشنفکران جهان اسلام باید برسر چنین مسائلی توافق کنند.

نکته دیگری که حجت الاسلام اعرافی در زمینه برنامه ریزی برای سال انسجام اسلامی حائزاهمیت دانست تدوین سند راهبردی مسائل کلان سیاسی و فرهنگی جهان اسلام است که گروه های مختلفی نیز در راستای اجرایی شدن این موارد اقدام کرده اند اما تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است.

وی همچنین فعالیتهایی که طی گذشت چند ماه از سال و نامگذاری امسال صورت گرفته را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد که می توانستیم در این فرصت بهتر فعالیت کنیم، اما همزمان با فعالیتهای داخلی در خارج از کشور نیز توطئه هایی تفرقه افکنانه صورت می گیرد که خنثی سازی آنها نیز وقت گیر بوده و باید با هوشیاری و هوشمندی با آن برخورد کرد.

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان مجالس مرکز جهانی علوم اسلامی در میان نهادهایی که فعالیتهای بین المللی دارند و مؤسسات و نهادهایی که مسئولیت برعهده دارند و فعالیتهای خود را در داخل کشور پیگیری می کنند را از جمله مراکز و مؤسساتی دانست که می توانند در زمینه ترویج انسجام اسلامی بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشند.