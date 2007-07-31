  1. بین الملل
  2. سایر
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

فرستادگان بوش وارد مصر شدند

وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا امروز سه شنبه با هدف عقد قراردادهای نظامی با همپیمانان عرب خود در خاورمیانه وارد مصر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنها در حالی وارد خاورمیانه می شوند که به زعم خود ادعا کرده اند این کمک تسلیحاتی آنها به منظور مقابله با القاعده، حزب الله، سوریه و ایران است.

"کاندولیزا رایس" دوشنبه شب پیش از آغاز سفر مشترکش با "رابرت گیتس" وزیر دفاع در تایید سیاست های تفرقه افکنانه کشورش در منطقه با یکدیگر ادعا کرد که قراردادهای تسلیحاتی عظیم آمریکا با کشورهای عربی خاورمیانه با هدف مقابله با ایران و سوریه صورت می گیرد و ایران مهمترین چالش استراتژیک برای آمریکا در منطقه است.

قراردادهای نظامی آمریکا که دیروز توسط رایس اعلام شد شامل 30 میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی و 13 میلیارد دلار کمک به مصر طی 10 سال آینده و بیش از 20 میلیارد دلار فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی می شود.

کد خبر 526881

