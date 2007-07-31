نمایندگان با بررسی خارج از نوبت7 لایحه موافقت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، اموال شخصی، استراداد مجرمان وانتقال محکومان به زندان و تسویه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه، لایحه موافقتنامه تجاری اکو، لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت پادشاهی سوئد، لایحه موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت ایران ودولت جمهوری تونس، لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی، لوایحی هستند که نمایندگان با تغییر دستور آنها موافقت کردند.

بر این اساس، لوایح هفته آینده برای بررسی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در حین برای گیری برای تغییر دستور این لوایح تصریح کرد: این تغییر دستور برای اولویت بخشیدن به امور مهمتر است تا کارآیی مجلس در سال آخر افزایش یابد.