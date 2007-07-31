  1. سیاست
  2. سایر
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

نمایندگان با بررسی خارج از نوبت7 لایحه موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تغییر دستور و بررسی خارج از نوبت،7 لایحه موافقتنامه در جلسات هفته آینده مجلس موافقت کردند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، اموال شخصی، استراداد مجرمان وانتقال محکومان به زندان و تسویه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه، لایحه موافقتنامه تجاری اکو، لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و رومانی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت پادشاهی سوئد، لایحه موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت ایران ودولت جمهوری تونس، لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی، لوایحی هستند که نمایندگان با تغییر دستور آنها موافقت کردند.

بر این اساس، لوایح هفته آینده برای بررسی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در حین برای گیری برای تغییر دستور این لوایح تصریح کرد: این تغییر دستور برای اولویت بخشیدن به امور مهمتر است تا کارآیی مجلس در سال آخر افزایش یابد.

کد خبر 526897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها