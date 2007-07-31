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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

علی رمضانی در گفتگو با مهر:

بسیج هیمنه نظام اسلامی در دانشگاه است

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی با بیان اینکه بسیج هیمنه نظام اسلامی در دانشگاه است، ابراز امیدواری کرد که اعضای جدید بسیج دانشجویی بتوانند با پیگیری مجدانه نظرات مقام معظم رهبری، بیش از پیش موفق گردند.

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز و در مراسمی با حضور آیت‌الله عمید زنجانی، رئیس دانشگاه تهران، معاونان این دانشگاه و جمعی از مسئولان آن، سجاد صفار هرندی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی معارفه شد.

علی رمضانی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: رئیس دانشگاه تهران در این مراسم ضمن آرزوی توفیق برای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه از این پس هر روز شاهد پیشرفت بسیج در زمینه پیگیری اهداف خود و حرکت به سمت تعالی دانشگاه باشد.

در این جلسه همچنین از تلاش های علی رمضانی، مسئول پیشین بسیج دانشگاه تهران و علوم پزشکی تقدیر شد.

رمضانی در این مراسم ضمن ایراد سخنان کوتاهی بسیج دانشجویی را به عنوان هیمنه نظام اسلامی در دانشگاه دانست و گفت: امیدواریم اعضای بسیج دانشجویی بتوانند با پیگیری مجدانه نظرات مقام معظم رهبری، بیش از پیش موفق گردند.

کد مطلب 526900

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