بسیج هیمنه نظام اسلامی در دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز و در مراسمی با حضور آیت‌الله عمید زنجانی، رئیس دانشگاه تهران، معاونان این دانشگاه و جمعی از مسئولان آن، سجاد صفار هرندی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی معارفه شد.

علی رمضانی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: رئیس دانشگاه تهران در این مراسم ضمن آرزوی توفیق برای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه از این پس هر روز شاهد پیشرفت بسیج در زمینه پیگیری اهداف خود و حرکت به سمت تعالی دانشگاه باشد.

در این جلسه همچنین از تلاش های علی رمضانی، مسئول پیشین بسیج دانشگاه تهران و علوم پزشکی تقدیر شد.

رمضانی در این مراسم ضمن ایراد سخنان کوتاهی بسیج دانشجویی را به عنوان هیمنه نظام اسلامی در دانشگاه دانست و گفت: امیدواریم اعضای بسیج دانشجویی بتوانند با پیگیری مجدانه نظرات مقام معظم رهبری، بیش از پیش موفق گردند.