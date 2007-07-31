فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص اجرایی شدن قانون ساماندهی مد ولباس، افزود: بدین منظور کمیته ای متشکل از دستگاههای مختلف به طور مرتب با حضور نمایندگان دستگاهها تشکیل می شود و ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون باید آئین نامه تدوین و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد : در جلسات کمیته ساماندهی، نمایندگان تام الاختیار از وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ، ارشاد ، صدا و سیما و آموزش و پرورش حاضر هستند و بنده نیز به عنوان ناظر از سوی مجلس در این جلسات شرکت می کنم.

وی ادامه داد: نمایندگان صنوف ذیربط ، طراحان و تولید کنندگان نیز باید در این جلسات حضور پیدا می کردند که متاسفانه تاکنون هیچ نماینده ای معرفی نشده است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به برگزاری جشنواره و یا نمایشگاه مد و لباس زنان هستند برای استفاده از حمایتهای قانونی باید برای صدور مجوز، درخواست خود را به کمیته ساماندهی ارائه کنند.

وی افزود: با صدور مجوز توسط این کمیته دیگر شاهد بی نظمی و نابسامانی در برگزاری نمایشگاه نخواهیم بود وضمن فراهم کردن شرایط حضور ، حمایت از بخش خصوصی مانند ارائه تسهیلات بانکی ، برخورداری از حقوق مولفان واختصاص فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه و جشنواره نیز صورت می گیرد .

آلیا گفت: تاکنون 4 یا 5 مورد تقاضای صدور مجوز داشته ایم که با اطلاع رسانی این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد .