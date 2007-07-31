  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۰۷

جشنواره‌های مد و لباس در کشور ساماندهی می‌شود

جشنواره‌های مد و لباس در کشور ساماندهی می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به برگزاری جشنواره و یا نمایشگاه مد و لباس زنان هستند برای استفاده از حمایتهای قانونی باید برای صدور مجوز، درخواست خود را به کمیته ساماندهی ارائه کنند.

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص اجرایی شدن قانون ساماندهی مد ولباس، افزود: بدین منظور کمیته ای متشکل از دستگاههای مختلف به طور مرتب با حضور نمایندگان دستگاهها تشکیل می شود و ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون باید آئین نامه تدوین و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد : در جلسات کمیته ساماندهی، نمایندگان تام الاختیار از وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ، ارشاد ، صدا و سیما و آموزش و پرورش حاضر هستند و بنده نیز به عنوان ناظر از سوی مجلس در این جلسات شرکت می کنم.

وی ادامه داد: نمایندگان صنوف ذیربط ، طراحان و تولید کنندگان نیز باید در این جلسات حضور پیدا می کردند که متاسفانه تاکنون هیچ نماینده ای معرفی نشده است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به برگزاری جشنواره و یا نمایشگاه مد و لباس زنان هستند برای استفاده از حمایتهای قانونی باید برای صدور مجوز، درخواست خود را به کمیته ساماندهی ارائه کنند.

وی افزود: با صدور مجوز توسط این کمیته دیگر شاهد بی نظمی و نابسامانی در برگزاری نمایشگاه نخواهیم بود وضمن فراهم کردن شرایط حضور ، حمایت از بخش خصوصی مانند ارائه تسهیلات بانکی ، برخورداری از حقوق مولفان واختصاص فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه و جشنواره  نیز صورت می گیرد .

آلیا گفت: تاکنون 4 یا 5 مورد تقاضای صدور مجوز داشته ایم که با اطلاع رسانی این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد .

کد خبر 526905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها