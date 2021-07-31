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۹ مرداد ۱۴۰۰، ۵:۵۵

با هدف تقویت امنیت؛

افغانستان ایست بازرسی های سیار در کابل مستقر می کند

افغانستان ایست بازرسی های سیار در کابل مستقر می کند

نیروهای امنیتی افغانستان برای تقویت امنیت پایتخت این کشور تعدادی ایست بازرسی سیار در شهر کابل مستقر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای امنیتی افغانستان برای تقویت امنیت کابل با برپایی تعدادی ایست بازرسی سیار در این شهر به بازرسی خودروها در مرکز شهر و تمام خیابانهای اصلی و همچنین بررسی گزینشی مدارک اقدام کردند.

بسیاری از این ایست بازرسی های سیار دارای خودروهای زرهی مجهز به تسلیحات سنگین هستند.

گفتنی است که همزمان با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان، میزان درگیریهای خشونت آمیز در این کشور رو به افزایش گذاشته است تا جایی که طبق اطلاعات داده شده از سوی سازمان ملل، شمار افغانهای کشته یا زخمی شده در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ از مرز ۵۱۸۳ تن عبور کرده است.

این در حالی است که گروه طالبان نیز بخشهای وسیعی از مناطق حومه افغانستان را تحت کنترل خود درآورده است.

کد مطلب 5269135

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