به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیگلر، گفت: با توجه به اینکه درگیر پیک پنجم کرونا هستیم باید سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا کند و از تمام ظرفیتهای دانشگاه در این شرایط استفاده کنیم. با هماهنگی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارها بهخوبی انجام شد و از تمام ظرفیتهای سطح ستادی اعم از ستاد و دانشکدهها بهینه استفاده میکنیم.
وی افزود: عملیات اجرایی راهاندازی این سایتها از هفته پیش شروع شده بود و ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران تقریباً با ظرفیت ۲۰۰ نفر در روز کار خود را آغاز کرده است و در پی آن در دانشکدههای پزشکی و پرستاری و مامایی هماهنگیهای لازم انجام شده است امید داریم در اولین فرصت نیز سایت واکسیناسیونی را هم در دانشگاه تهران فعال کنیم تا به دایره خدمترسانی اضافه شوند.
بیگلر یادآور شد: حضور همکاران در این مراکز به شکل داوطلبی است و از نیروهایی که در واحدها هم دورکار هستند و مشارکت کردهاند در این فرایند استفاده میشود.
وی تصریح کرد: صرفاً حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه واکسن را در اختیار این مجموعهها قرار میدهد و تأمین نیروهای حفاظتی از طریق مدیریت حراست و تأمین نیروی انسانی (فنی و پشتیبانی) هم از طریق حوزه معاونت توسعه هماهنگ میشود و قرار است که این خدمات در قالب ارائه واکسیناسیون در محیطهایی که انجام میشود میزان رضایتمندی شهروندان را جهت انجام واکسن بیش از پیش برآورده کند.
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: مراجعهکنندگان در این سایتها در کمتر از نیم ساعت کار تزریق واکسن آنها انجام میشود و افرادی هم که معذوریتهای حرکتی داشتند همکاران کمک کردند در داخل خودرو این واکسیناسیون انجام میشود. وظیفه همه است که در زمینه پیشگیری این کار را حمایت کنیم و عملاً بتوانیم پیشگیری کنیم تا از پیکهای بعدی که سلامت مردم را تحتالشعاع قرار میدهد، جلوگیری کنیم.
وی گفت: در دو شیفت صبح و عصر از شنبه تا پنجشنبه این واکسیناسیون در حال انجام است و اگر نیاز باشد حتی در روزهای تعطیل هم این سایتها فعال میشوند.
