برگزاری همایش ادبیات ورزشی نقطه عطفی در ورزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده افزود : گمنامی و فراموش شدن ورزشکاران و قهرمانان ملی پس از دوران قهرمانی، رنجی بود که همواره جامعه قهرمانان را آزرده خاطر می کرد و این خلاء احساس می شد که برای ماندگاری نامهای بزرگ اقدامات زیر بنایی انجام نشده است، ولی خوشبختانه برگزاری این همایش توسط تربیت بدنی شهرداری تهران، بابی تازه در فرهنگ و ادبیات ورزش باز کرد که به نظر می رسد این خلاء جبران شده است.

وی با تاکید بر لزوم حفظ سلامت جامعه از طریق معرفی الگوهای واقعی ورزشی ادامه داد: تالیف و انتشار کتب قهرمانان به الگو برداری صحیح جوانان از چهره های برتر ورزشی کشور منجر می شود.

رضا زاده همچنین اذعان داشت : ما در ابتدای راهی ایستاده ایم که با تلاش و همت مدیران دلسوز و متعهد کاری بزرگ را رقم خواهد زد که امیدوارم بزودی با استمرار و پایمردی مسئولان ، نتایج مطلوبی حاصل شود.