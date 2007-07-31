209 فقره سرقت از تاسیسات برق استان مرکزی

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در طی این سرقت ها 26 سارق حرفه ای دستگیر شده اند که به میزان 680 میلیون ریال به این شرکت خسارت وارد کرده اند.

وی تعداد سرقت های انجام شده در سال گذشته را بیش از 750 فقره اعلام کرد واضافه کرد: علت اصلی قطعی های برق را سرقت، فرسودگی خطوط و شوک ناشی از مصرف زیاد برق تشکیل می دهند.

وی در ادامه با اشاره به تراکم های بدون الگوی مشخص درسطح شهر اراک بیان کرد: این میزان تراکم با تاسیسات زیربنایی برق این شهرتوسعه متناسبی ندارد که خود نیزمی تواند عاملی برای قطعی های برق درسطح شهر باشد.

عابدی، متوسط قطعی های برق را در روز درسطح شهر اراک هشت مورد اعلام کرد و این درحالی است که بیش از 15 هزار مشترک برق خانگی، تجاری و صنعتی در اراک وجود دارد.