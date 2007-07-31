  1. استانها
  2. مرکزی
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۱۳

209 فقره سرقت از تاسیسات برق استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت برق استان مرکزی گفت: در طی سال جاری 209 فقره سرقت از تاسیسات برق این استان صورت گرفته است.

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در طی این سرقت ها 26 سارق حرفه ای دستگیر شده اند که به میزان 680 میلیون ریال به این شرکت خسارت وارد کرده اند.

 

وی تعداد سرقت های انجام شده در سال گذشته را بیش از 750 فقره اعلام کرد واضافه کرد: علت اصلی قطعی های برق را سرقت، فرسودگی خطوط و شوک ناشی از مصرف زیاد برق تشکیل می دهند.

 

وی در ادامه با اشاره به تراکم های بدون الگوی مشخص درسطح شهر اراک بیان کرد: این میزان تراکم با تاسیسات زیربنایی برق این شهرتوسعه متناسبی ندارد که خود نیزمی تواند عاملی برای قطعی های برق درسطح شهر باشد.

 

عابدی، متوسط قطعی های برق را در روز درسطح شهر اراک هشت مورد اعلام کرد و این درحالی است که بیش از 15 هزار مشترک برق خانگی، تجاری و صنعتی در اراک وجود دارد.

کد خبر 526926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها