مهرداد فولادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در سال جاری از مبلغ 120میلیارد تومانی که برای وام شهریه مصوب شده است، 118میلیارد تومان به وزارت علوم تخصیص داده شده که از این اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در تلاش است با توجه به ابلاغ 118 میلیارد تومان و مبادله توافقنامه که اخیرا به امضا رسیده است، وجه نقد را به موقع به دانشگاه ها پرداخت کند. 118 میلیارد تومان به زودی به صندوق رفاه پرداخت می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت : سهمیه دانشگاه آزاد از این اعتبار تفکیک نشده است و با توجه به سیستم اتوماسیون صندوق، دانشگاه آزاد اطلاعات دانشجویان را به وسیله کد وارد سیسیتم و مستقیما وجه را دریافت می کند.

وی گفت: صندوق رفاه پیش بینی می کند با این اعتبار تنها 17 درصد کل دانشجویان شهریه ای سراسری و آزاد اسلامی تحت پوشش وام شهریه قرار گیرند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اضافه کرد: وام شهریه در مقاطع کاردانی و کارشناسی 50 درصد شهریه و در مقطع تحصیلات تکمیلی ( فوق لیسانس و دکتری ) 70 درصد شهریه را تأمین می کند.

وی گفت: در سال گذشته 50 درصد شهریه توسط وام تأمین می شد و امسال این رقم در تحصیلات تکمیلی به 70 درصد افزایش یافته است.