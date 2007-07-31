مسابقات جام حذفی 25 آبان آغاز می شود / برنامه های لیگ برتر بازنگری شد

به گزارش خبرنگارمهر، دراین جلسه که عصر دیروز با حضور سیدرضا افتخاری، غلامرضا بهروان، عزیز محمدی و علی کاظمی و در غیاب محمدرضا ساکت و کریم ملاحی برگزار شد، برنامه هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر از نظر همزمانی با مناسبت های رسمی مورد بازنگری قرار گرفت و بر برگزاری این مسابقات در تاریخ تعیین شده قبلی (26 مرداد) تاکید شد.



در این جلسه زمان نیم فصل مسابقات لیگ برتر اواخر آذرماه تعیین شد که در آن دیدارهای تیم سپاهان درمرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا و بازیهای تیم ملی در روزهای فیفا نیز لحاظ شده است.



در این نشست همچنین مقرر شد مسابقات جام حذفی باشگاه های کشور از روز 25 آبان ماه آغاز و مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات برگزار شود . ضمن اینکه مرحله یک هشتم نهایی مسابقات طی روزهای 30 آذر و 2 دی ، مرحله یک چهارم نهایی طی روزهای 7 و 8 دی ماه و دیدارنهایی تا قبل از پایان سال جاری برگزار خواهد شد.



هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از26 مرداد ماه جاری و همزمان با میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار آغاز خواهد شد . ضمن اینکه بنابراعلام سازمان لیگ برتر مسابقه سوپر جام بین تیم های سپاهان و سایپا روز 19 مرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود .

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