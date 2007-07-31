۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۳۳

آمادگی کامل ادارات قم برای تشییع پیکر آیت‌الله مشکینی

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: تمامی ادارات ذیربط استان قم برای تشییع با شکوه پیکر آیت‌الله مشکینی در آمادگی کامل به سر می‌برند.

مهندس عباس محتاج در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن تسلیت رحلت آیت‌الله مشکینی از تشکیل کمیته‌ای جهت ارائه تسهیلات و خدمات مورد نیاز شرکت کنندگان در مراسم تشییع و به خاک سپاری این عالم ربانی خبر داد و افزود: کلیه ادارات و نهادهای ذی‌ربط استان در آمادگی کامل بسر می‌برند تا مراسم تشییع پیکر آیت‌الله مشکینی به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

وی ادامه داد: به همین منظور امروز شورای تامین استان قم برگزار می‌شود تا مسائل امنیتی و موضوعات مربوط به برگزاری باشکوه مراسم تشییع رئیس مجلس خبرگان رهبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

استاندار قم همچنین مسیر تشییع پیکر آیت‌الله مشکینی را از مسجد امام حسن عسگری (ع) به سمت خیابان‌های اراک، حجتیه، ارم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) اعلام کرد.

