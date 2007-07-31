مهندس عباس محتاج در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن تسلیت رحلت آیتالله مشکینی از تشکیل کمیتهای جهت ارائه تسهیلات و خدمات مورد نیاز شرکت کنندگان در مراسم تشییع و به خاک سپاری این عالم ربانی خبر داد و افزود: کلیه ادارات و نهادهای ذیربط استان در آمادگی کامل بسر میبرند تا مراسم تشییع پیکر آیتالله مشکینی به بهترین نحو ممکن برگزار شود.
وی ادامه داد: به همین منظور امروز شورای تامین استان قم برگزار میشود تا مسائل امنیتی و موضوعات مربوط به برگزاری باشکوه مراسم تشییع رئیس مجلس خبرگان رهبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
استاندار قم همچنین مسیر تشییع پیکر آیتالله مشکینی را از مسجد امام حسن عسگری (ع) به سمت خیابانهای اراک، حجتیه، ارم و حرم مطهر حضرت معصومه(س) اعلام کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: تمامی ادارات ذیربط استان قم برای تشییع با شکوه پیکر آیتالله مشکینی در آمادگی کامل به سر میبرند.
