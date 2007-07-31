به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران با اعلام خبر اجرای طرح ضیافت توسط اصناف در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: کارخانجات و واحدهای صنفی بسیاری در نمایشگاه فروش پائیزه ویژه بازگشایی مدارس مشارکت خواهند داشت. این درحالی است که این نمایشگاه همزمان با طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان خواهد بود که امیدواریم بتواند به تنظیم بازار در این مقطع زمانی از سال کمک شایانی ارائه دهد.

محمدصادق مفتح افزود: تمامی مراحل برنامه ریزی و اجرا برای طرح ضیافت در دست اصناف خواهد بود که با توجه به تجربه سال گذشته حضور واحدهای صنفی در این طرح، قطعا به موفقیت آن خوشبین هستیم.

وی تصریح کرد: هیچ گونه بودجه ای برای این طرح و واگذاری آن به اصناف اختصاص نمی یابد و این خود اصناف هستند که با شیوه های خاص خود به تنظیم بازار می پردازند.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: کالابرگ های خاصی ویژه ماه مبارک رمضان از سوی وزارت بازرگانی اعلام می شود ولی دولت هیچ گونه یارانه ای به عنوان کمک به اصناف برای اجرای دو طرح مذکور ارائه نمی دهد.

وی تصریح کرد: اصناف با هماهنگی های صورت گرفته، کالاها را با قیمت های پایین تر از کف بازار به مردم عرضه خواهند کرد.