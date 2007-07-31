9 هزار بوشهری خون اهدا کردند

اصغر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: از این میزان اهداکننده خون، 17 هزار و 506 واحد فرآورده های خونی در استان تولید شد که 10 هزار واحد در این استان برای مصارف پزشکی و تامین نیاز بیماران تالاسمی و دیالیزی مصرف شده است.

نجفی با اشاره به وجود 450 بیمار مبتلا به تالاسمی در استان خاطرنشان کرد: میزان این بیماری در استان نسبت به میانگین کشوری نگران کننده است از این رو اهدای خون در استان بیش از پیش اهمیت دارد.

وی بیشترین اهداکنندگان خون را در مرکز استان اعلام کرد و افزود: بر اساس آمار این سازمان، بیشترین اهداکننده و گیرنده فرآورده خونی در استان، شامل گروه خونی o+ است.