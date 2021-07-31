مقابله با جنگ رسانه ای دشمن مأموریت مهم شورای هماهنگی تبلیغات

حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئله تبلیغ در اسلام جایگاه ویژه و برجسته ای دارد، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم انبیای الهی، ابلاغ و رساندن حقایق دین الهی به مردم بوده است.

وی مسئله تبلیغ را هم از دیدگاه دینی و معارفی و هم از حیث انقلاب اسلامی ایران که ماهیت دینی دارد، مهم دانست و افزود: انقلاب اسلامی یک پدیده نو برای جامعه بشری است که در راستای خط نورانی انبیا و اولیای الهی حرکت می‌کند لذا بصیرت افزایی و اطلاع رسانی نسبت به معارف دینی و انقلابی و بیان حقایق و واقعیت‌های جامعه و عرضه مسائل سیاسی و اجتماعی که در سطح امت اسلام، منطقه و بین الملل جریان دارد را در دستور کار قرار داده است.

جنگ رسانه یکی از خطرات مهم برای جامعه بشری است

امام جمعه بندرانزلی امروز را عصر رسانه دانست و تصریح کرد: در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که جنگ رسانه‌ای به یکی از مسائل مهم و رایج دنیا تبدیل شده و تحریفی که به واسطه مجموعه رسانه‌ها در سطح جهان با هدایت دست‌های آشکار و پنهان استکبار جهانی در مسائل مختلف صورت می‌گیرد، زمینه خصومت نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه تحریف حقایق و واقعیت‌ها، مبنای جنگ رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد، اضافه کرد: استکبار جهانی به عنوان دشمن اسلام و انقلاب همواره برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود اقدام به تحریف حقایق و قلب واقعیات می‌کند تا به نتیجه مطلوبش برسد لذا جنگ رسانه‌ای یکی از خطرات بسیار مهم برای جامعه بشری است.

وی با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای استکبار جهانی در حوادث مختلف تاریخی فضاسازی‌های رسانه‌ای استکبار جهانی در حوادث مختلف تاریخی ، اضافه کرد: دشمنان در طول عمر ۴۳ ساله انقلاب اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر به دنبال القای خواسته خود در جامعه از طریق تحریف حقایق و واقعیت‌ها هستند و به گونه‌ای رسانه‌ها را مدیریت کرده اند تا بهره برداری لازم را به نفع خواسته‌های شیطانی خود داشته باشند؛ مردم نیز در نهایت به غیرواقعی بودن مطالب القا شده در رسانه‌های استکباری پی می‌برند.

امام جمعه بندرانزلی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را یک نهاد اسلامی و انقلابی دانست و یادآور شد: مهمترین مأموریت این مجموعه در شرایط فعلی مقابله با جنگ رسانه‌ای و تبیین حقایق و واقعیات و جلوگیری از تحریف ارزش‌ها و معیارها و مبانی نظام اسلامی و امت اسلام است.

وی با اشاره به نقش برجسته تبلیغ در شرایط رسانه‌ای موجود، عنوان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید این مأموریت و مسئولیت را به بهترین شکل محقق کند تا اهداف مطلوب انقلاب و نظام به دست آید.

حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه آغاز همه گیری کرونا مزید بر شرایط خاص اجتماعی و رسانه‌ای در دنیا شده است، گفت: نقش آفرینی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید متناسب با شرایط روز جامعه باشد تا اهداف نظام را تأمین کند.

امام جمعه بندرانزلی با اشاره به تلاش برخی رسانه‌ها، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که همه جانبه و شبانه روزی علیه اسلام و انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند، متذکر شد: در چنین شرایطی نه تنها دست برتر را نداریم، بلکه در جایگاه برابر نیز نیستیم و لذا باید خود را مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری رسانه‌ای کنیم تا در این میدان مقابله رسانه‌ای بتوانیم مواجهه مناسب و متناسب را داشته باشیم و مغلوب دشمن نشویم.

نقش شورای هماهنگی تبلیغات در طراحی‌های جدید و اثرگذار در فضای رسانه‌ای

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش برجسته ای در طراحی‌های جدید و نوآوری‌های اثرگذار در فضای رسانه‌ای دارد، اظهار کرد: هشتگ هایی که در فضای مجازی با محوریت آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی همچون مسئله قدس وجود دارد، دارای اثرگذاری تبلیغی و رسانه‌ای است.

شمس الدین با اشاره به اینکه اثر وجودی حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس و سر دادن شعار علیه اسرائیل غاصب بر روح و جان فردی که از هشتگ قدس در فضای مجازی نیز استفاده کرده، بیشتر است، ادامه داد: باید در طراحی برنامه‌ها و ابداع فعالیت‌های مناسبتی علاوه بر فضاسازی لازم، بر اثرگذاری آن نیز تاکید داشته باشیم که این مسئله نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را برجسته‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه آیت الله جنتی یکی از پشتوانه‌های بسیار مستحکم انقلاب اسلامی، عنوان کرد: این چهره انقلابی علاوه بر اینکه در شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منشأ اثر بوده و هست، نقطه اتکا، دلگرمی و اعتماد امامین انقلاب نیز محسوب می‌شود.

حجت الاسلام شمس الدین، با بیان اینکه اثرگذاری‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن طی ۴۳ سال گذشته موجب تغییر در فضای سیاسی و نگرشی بسیاری از مسئولان انقلابی شده است، اضافه کرد: نقطه قوت این شورا، اعتماد و اطمینان و خاطرجمعی امام و رهبری و عموم مردم و مسئولان نظام اسلامی به این شخصیت حقیقتاً انقلابی است، زیرا ثبات قدم ایشان در مسیر اصلی انقلاب اسلامی و پایبندی ایشان به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی اثبات شده و یک برجستگی خاصی دارد.

موقعیت شناسی ویژگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان است

وی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان را یکی از مجموعه‌های بسیار موفق در لحظه شناسی انقلابی دانست و گفت: برخی از مجموعه‌ها در مناسبت‌های انقلاب اسلامی اقدام به موقع ندارند، اما به فرموده رهبری، موقع شناسی و درک لحظه‌ها و تصمیم گیری در لحظه به ویژه در حوادث و مناسبت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

امام جمعه انزلی ادامه داد: در این راستا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان همواره لحظه شناسی خود را نشان داده و در جریان فتنه ۸۸ و حماسه هشتم دی و محکومیت اغتشاشات ۹۸ عملکرد خوبی داشته است.

امام جمعه بندرانزلی با اشاره به استفاده از نیروی انقلابی، آگاه و ثابت قدم در رأس این شورا استفاده از نیروی انقلابی، آگاه و ثابت قدم در رأس این شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در استان، اظهار کرد: تلاش‌های حجت الاسلام اشجری و فعالیت‌های به موقع و مناسب ایشان موجب شده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان کارنامه درخشانی داشته باشد.

حجت الاسلام شمس الدین، از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواست همگام با شرایط روز اقدام به مناسب سازی و متناسب سازی برنامه‌ها و فعالیت‌های دینی و انقلابی کند و گفت: استان گیلان باید همچون گذشته در نوآوری شیوه‌ها و طراحی‌های جدید جهت پاسداشت مناسبت‌های انقلاب نسبت به سایر استان‌ها پیش قدم باشد.