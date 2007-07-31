  1. استانها
  2. مازندران
۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۵۹

گشایش رشته های جدید در دانشگاه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: از مهرماه سال جاری چهار رشته کارشناسی ارشد و دو رشته کارشناسی به تعداد رشته های موجود دانشگاه مازندران افزوده می شود.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانشگاه در رشته های علوم تربیتی با گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، الهیات با گرایش علوم قرآن و حدیث، علوم خاک با گرایش مهندسی کشاورزی، تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

دکتر قاسم علیزاده افروزی اظهار داشت: دو رشته مدیریت جهانگردی و زبان و ادبیات عرب نیز در مقطع کارشناسی به رشته های دانشکده علوم انسانی واجتماعی این دانشگاه افزوده می شود.

وی یادآور شد: در دانشگاه مازندران 41 گروه آموزشی با 16 رشته - گرایش در مقطع دکتری، 48 رشته - گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 56 رشته - گرایش در مقطع کارشناسی  دایراست و 350عضو هیئت علمی به امر آموزش بیش از 16 هزار دانشجو در 15 دانشکده این دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند.
 

کد خبر 526950

