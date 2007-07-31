  1. استانها
دفاع 204 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز گفت : 204 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در چهار ماهه نخست امسال در دانشگاه تبریز دفاع شد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر امیر حسین ناظمی تعداد کل رساله های دکتری و کارشناسی ارشد تصویب شده امسال را به ترتیب 11 و 104 عنوان اعلام کرد و گفت: از مجموع 204 رساله و پایان نامه دفاع شده در چهار ماهه نخست امسال 11 عنوان آن دکتری و 193 عنوان دیگر در مقطع کارشناسی ارشد بوده است.

وی افزود : در رساله دکتری دفاع چهار رساله در دانشکده کشاورزی و دفاع دو عنوان رساله مشترک در دانشکده های برق، ریاضی و شیمی بوده که بیشترین رساله دفاع شده را در بین دانشکده ها به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی ، دانشکده های کشاورزی ،علوم انسانی،عمران و علوم طبیعی به ترتیب با دفاع 58 -48 -37 و 35 بیشترین پایان نامه دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشکده های دانشگاه تبریز را داشتند.

دکتر ناظمی، تعداد رساله و پایان نامه دفاع شده سال گذشته در مقطع تحصیلات تکمیلی را 385 عنوان اعلام کرد و گفت: از این تعداد 38 رساله دکتری و 347 پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 58 عنوان رساله دکتری و 684 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به تصویب رسیده بود.

دکتر ناظمی یادآور شد: از سال 1368 تا کنون در مجموع 3 هزارو 429 و پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در دانشگاه تبریز دفاع شده است.

به گفته مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از این مقدار رساله و پایان نامه دفاع شده در دانشگاه تبریز، تعداد 194عنوان رساله دکتری و سه هزار و 235 عنوان آن پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است.

دکتر امیرحسین ناظمی همچنین عنوان کرد: در همین مدت 372 رساله دکتری و سه هزار و 960 پایان نامه کارشناسی ارشد در یازده دانشکده دانشگاه تبریز به تصویب رسیده است.

به گفته وی، دانشکده شیمی،کشاورزی و علوم انسانی به ترتیب با دفاع 53 ،37 و35 بیشترین رساله دکتری دفاع شده را در بین دانشکده ها به خود اختصاص دادند.

دکتر ناظمی افزود : در همین مدت نیز دانشکده کشاورزی،شیمی و علوم انسانی به ترتیب با دفاع 558 ،391 و 321 دفاع بیشترین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد را تا پایان سال 85 داشتند.

وی،تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز را 517 نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون 455 دانشجوی دکتری و یک هزار و 726 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل می باشند.

