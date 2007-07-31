دفاع 204 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر امیر حسین ناظمی تعداد کل رساله های دکتری و کارشناسی ارشد تصویب شده امسال را به ترتیب 11 و 104 عنوان اعلام کرد و گفت: از مجموع 204 رساله و پایان نامه دفاع شده در چهار ماهه نخست امسال 11 عنوان آن دکتری و 193 عنوان دیگر در مقطع کارشناسی ارشد بوده است.

وی افزود : در رساله دکتری دفاع چهار رساله در دانشکده کشاورزی و دفاع دو عنوان رساله مشترک در دانشکده های برق، ریاضی و شیمی بوده که بیشترین رساله دفاع شده را در بین دانشکده ها به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی ، دانشکده های کشاورزی ،علوم انسانی،عمران و علوم طبیعی به ترتیب با دفاع 58 -48 -37 و 35 بیشترین پایان نامه دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشکده های دانشگاه تبریز را داشتند.

دکتر ناظمی، تعداد رساله و پایان نامه دفاع شده سال گذشته در مقطع تحصیلات تکمیلی را 385 عنوان اعلام کرد و گفت: از این تعداد 38 رساله دکتری و 347 پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 58 عنوان رساله دکتری و 684 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به تصویب رسیده بود.

دکتر ناظمی یادآور شد: از سال 1368 تا کنون در مجموع 3 هزارو 429 و پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در دانشگاه تبریز دفاع شده است.

به گفته مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از این مقدار رساله و پایان نامه دفاع شده در دانشگاه تبریز، تعداد 194عنوان رساله دکتری و سه هزار و 235 عنوان آن پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است.

دکتر امیرحسین ناظمی همچنین عنوان کرد: در همین مدت 372 رساله دکتری و سه هزار و 960 پایان نامه کارشناسی ارشد در یازده دانشکده دانشگاه تبریز به تصویب رسیده است.

به گفته وی، دانشکده شیمی،کشاورزی و علوم انسانی به ترتیب با دفاع 53 ،37 و35 بیشترین رساله دکتری دفاع شده را در بین دانشکده ها به خود اختصاص دادند.

دکتر ناظمی افزود : در همین مدت نیز دانشکده کشاورزی،شیمی و علوم انسانی به ترتیب با دفاع 558 ،391 و 321 دفاع بیشترین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد را تا پایان سال 85 داشتند.

وی،تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز را 517 نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون 455 دانشجوی دکتری و یک هزار و 726 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل می باشند.