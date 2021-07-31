به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، صدور کارت بازرگانی برای شرکتهای دانش بنیانی که توسط اعضای هیات علمی راه اندازی شده با استناد بر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از سیاست‌های دولت است تا پژوهش‌های علمی به سوی تولید محصولات فناورانه و تجاری‌سازی آنها سوق داده شود.

این اقدام نیز با حمایت از حضور اعضای هیات علمی در شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود.

با این تصویب برای اعضای هیات علمی شاغل در شرکت ها به ویژه شرکت‌های دانش بنیان کارت بازرگانی صادر می شود. از آنجا که یکی از شروط برای دریافت کارت بازرگانی عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه است این ممنوعیت برای اعضای هیات علمی برداشته شد.

البته توسعه فعالیت اعضای هیات علمی در قوانین کشور مد نظر قرار گرفته شده است. از جمله آنکه سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل) مستثنی شده است.

همچنین بر اساس تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ اعضای هیات علمی می توانند نسبت به تشکیل موسسات و شرکت های صد در صد خصوصی دانش‌بنیان اقدام یا در این موسسات و شرکت ها مشارکت کنند.

زیست بوم فناوری و نوآوری با فعالیت بیش از ۷ هزار شرکت دانش بنیان و خلاق گام های موثری را برای رهایی از اقتصاد نفتی در کشور برداشته است. حمایت از فعالیت این زیست بوم و توسعه محصولات فناورانه باعث گسترش این زیست بوم و حرکتی قدرتمند به سوی پیشرفت، آبادانی و اشتغال می‌شود.