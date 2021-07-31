کوتاهی در خدمت به بهانه انتقال دولت قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان قزوین که در سالن جلسات معاونت سیاسی و امنیتی برگزار شد با اشاره به روند واکسیناسیون کرونا در استان قزوین اظهار کرد: روند واکسیناسیون در استان قزوین شتاب گرفته و روند مناسبی را شاهد هستیم.



وی افزود: تا به امروز و با تلاش‌های صورت گرفته، ۱۸۶ هزار دوز واکسن در سطح استان تزریق شده که معادل ۱۵ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال است.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تاکید کرد: صبح امروز تصمیم گرفته شد رانندگان شبکه حمل و نقل درون شهری و برون شهری از جمله تاکسی و اتوبوس، کارکنان راهور و بانک‌ها نیز واکسینه شوند.

وی بیان کرد: همچنین ۵۰ درصد فرهنگیان و معلمان استان قزوین واکسینه شده‌اند و ظرف یکی دو روز آینده ۵۰ درصد باقیمانده نیز واکسینه خواهند شد.



حبیبی با گلایه از روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم تصریح کرد: متأسفانه رعایت پروتکل‌ها به زیر ۴۰ درصد رسیده و باعث شده شاهد افزایش ابتلاء و بستری باشیم.



وی با اشاره به تغییر دولت در هفته پیش رو با بیان اینکه عدم پاسخگویی و یا کوتاهی کردن در خدمت رسانی به بهانه انتقال دولت به هیچ عنوان قابل قبول نیست، بیان کرد: با جابجایی دولت سلیقه‌ها نو و انرژی خدمت نو می‌شود.



معاون استاندار قزوین با اشاره به اینکه در حوزه مشکلات آب و برق، متولیان باید اطلاع رسانی دقیق و شفاف داشته باشند، گفت: اگر با مردم حرف بزنیم و مردم را از مشکلات آگاه بکنیم مردم حتماً همراهی می‌کنند.



وی اظهار کرد: قطعی برق در در حوزه مصرف خانگی ممنوع است و به مدیرعامل توزیع نیروی برق قزوین و زنجان تذکرات داده شده که در حوزه خانگی این قطعی پذیرفتنی نیست.



حبیبی در پایان با اشاره به تغییرات صورت گرفته در مدیریت شهری نیز یادآور شد: با توجه به تغییر شوراهای اسلامی شهر و روستا، نباید خدمت رسانی به مردم کند و یا متوقف شود.