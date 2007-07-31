عمادالدین باقی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد

محمودعلم، وکیل مدافع باقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: دادگاه پس از رسیدگی به پرونده موکلم، وی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام" به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.

وی افزود: موضوع این پرونده مربوط به حضور برخی افراد از جمله همسر و دختر موکلم و چند تن دیگر در یک کارگاه آموزشی حقوق بشر در دوبی بود که بانیان این کارگاه عنوان کرده بودند که این کارگاه از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود اما بعدها مشخص شد که این کارگاه از سوی این سازمان برگزار نشده و بر همین اساس پرونده ای برای موکلم تشکیل شد.

وکیل مدافع باقی تصریح کرد: در حالی موکلم به سه سال حبس تعزیری محکوم شده که اساساً وی در این کارگاه آموزشی شرکت نداشت. ضمن اینکه همسر و دختر موکلم نیز به تحمل سه سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درمی آید، محکوم شده اند.

علم گفت: در رأی دادگاه، انجام مصاحبه با برخی رسانه ها و نامه نگاری و مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام در حوادث اهواز از مصادیق اتهامی وی عنوان شده و دادگاه اعلام کرده که موکلم مبارزه با اقدامات تروریستی اهواز را تحت عنوان حمایت از حقوق زندانیان زیر سوال برده است.

وی خاطرنشان کرد: در فرصت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی در این پرونده اقدام خواهیم کرد.