بازدید سازمان بازرسی برنحوه خدمت رسانی به مراجعان بیمارستان میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایروان مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان و علی یوسف‌نژاد بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه در راستای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و سازمان‌ها از بیمارستان میلاد تهران بازدید کردند.

هیئت بازرسی مزبور از بخش‌های مختلف اورژانس و آی‌سی‌یو مختص بیماران مبتلا به کرونا، تجهیزات پزشکی و اورژانس صحرایی این بیمارستان که متعلق به بستری سرپایی بیماران کرونایی است بازدید و بر نحوه خدمات‌رسانی در این بخش‌های بیمارستان نظارت کردند.

پس از این بازدید در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد بیمارستان میلاد و هیئت بازرسی اهم مشکلات در خدمات‌رسانی به مراجعین بررسی شد.

چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی که چوب لای چرخ می‌گذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است، رسیدگی کند.