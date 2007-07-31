انتقاد "دیلی نیوز" از ترجمه های هری پاتر در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی نیوز، دیروز (30 جولای) در تحلیلی به قلم "گرک هیل"، ایران را در میان 67 کشور اولین کشوری خواند که هیچ قرارداد قانونی و حق کپی رایتی بابت این ترجمه این کتاب از طریق اینترنت منعقد نکرده است.

این روزنامه ضمن نام بردن از برخی شهرها و کشورهایی که در این زمینه ها کمتر پایبندی به قانون از خود نشان داده اند، ایران را تنها کشوری دانسته است که از قانون بین المللی کپی رایت برای هری پاتر هفت امتناع کرده است. این مطلب متذکر شده است که در این کشور به نویسندگان خارجی هیچ حق الزحمه ای پرداخت نمی شود.

در ادامه این گزارش انتقادی آمده است: مجموعه رمان های هری پاتر در ایران از محبوبیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که از کتاب "هری پاتر و فرمان ققنوس" 19 ترجمه در بازار ایران وجود داشته است.

گرک هیل همچنین با انتقاد از ممیزی کتاب های خارجی بدون اجازه نویسندگان و ناشران آنها، نوشته است: کتاب هایی که در ایران چاپ می شوند، چنان با حذف مواجه می شوند که اصلا بعد از انتشار به کتاب اصلی شباهتی ندارند.

نویسنده تصریح کرده است: با این حال یکی از خبرگزاری های رسمی ایران گزارش داده است که برای ترجمه آخرین رمان هری پاتر افراد خاصی انتخاب شده و کار ترجمه را آغاز کرده اند.

در این گزارش، برخی مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران و نیز تصمیم های فرهنگی مورد انتقاد واقع شده است.