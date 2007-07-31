جریان اصلاحات باید از رفتارهای گذشته خود عذرخواهی کند

اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه این قبیل بازی های سیاسی و فرافکنی هایی که برخی اصلاح طلبان برای معرفی خود به عنوان فردی معتدل انجام می دهند، در جامعه ما تاثیر منفی دارد چرا که لازمه مردمی بودن و اعتدال گرایی در جامعه ای اسلامی، داشتن صداقت در رفتار، اعمال و گفتار است.

وی افزود: اگر اصلاح طلبان به سمت اعتدال حرکت کنند، به طور حتم با اقبال عمومی روبرو می شوند، اما اینکه برخی افرادی که در گذشته تندروی می کردند، امروز تنها اظهار به اعتدال می کنند و حرف خود را صریح بیان نمی کنند، از ظاهر سازی آنها برای قبضه کردن دوباره قدرت حکایت دارد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان، با طرح این سئوال که آیا اصلاح طلبان و جریانات افراطی آنها می توانند به یک باره مشی اعتدالی در پیش گیرند؟ گفت: تمامی گروه های سیاسی و مردم از شکل گیری جریان اعتدال گرا حمایت می کنند و با آن موافقند، بنابراین جریان اصلاحات قبل از هر چیز بایدعلاوه بر عذرخواهی از مردم به دلیل مو اضع و رفتارهای گذشته و دیکتاتوری حزبی، چهره های تند رو و افراطی خود را کنار بگذارند.

طرح اعتدال گرایی از سوی اصلاح طلبان، اعتراف آنها نسبت به انجام اعمال افراطی در گذشته است

وی در عین حال تصریح کرد: اگرافراطیون اصلاح طلب، ادعای اعتدال گرایی دارند، چرا همزمان با سالگرد 18 تیر که افراطی ترین حادثه دوران اصلاحات بود، از عده قلیل دانشجویان متحصن حمایت کردند و در ادامه مواضع افراطی خود در روزنامه های منتسب، با بزرگ نمایی نقاط ضعف و حذف کارهای مثبت دولت، اقدام به تخریب دولت اصولگرا می کنند و از کاه، کوه می‌سازند.

این فعال سیاسی اصولگرا، طرح اعتدال گرایی از سوی اصلاح طلبان را اعتراف آنها نسبت به انجام اعمال افراطی در گذشته دانست و تاکید کرد: ملت و مردم ما به دنبال معتدلین مشروطه نیستند بلکه خواست آنها تحقق اعتدال به معنای واقعی در گروه های سیاسی کشور است.

وی دربخش دیگری از سخنان خود، مطرح شدن دوباره منشور اقتصادی حزب اعتماد ملی مبنی بر توسعه اقتصادی انسان محور "دادن 50 هزار تومان به هر نفر به صورت ماهیانه" را که روز گذشته توسط سخنگوی حزب اعتماد ملی بار دیگر اعلام شد، را نوعی اشتباه حقوقی و اخلاقی دانست.

بادامچیان ادامه داد: خواهش من از آقای کروبی این است که این اشتباه را بار دیگر تکرار نکند وبه جای حاکمیت پول در‌ انتخابات ، بگذارد مردم بر اساس شایستگی به نامزدهای مورد نظر رای بدهند.

کسانی که بر اساس نظام های سوسیال و لیبرال دموکراسی،از جدایی دین از سیاست دم می زنند، از سوی مردم در مجلس هشتم کنار گذاشته می شوند

وی با بیان اینکه انجام این کار ممکن است نوعی انگیزه دریافت و یا پرداخت پول برای افراد در انتخابات بوجود آورد، خاطر نشان کرد: اگر هر کس قرار باشد بر اساس دریافت و یا پرداخن پول در انتخابات حضور یابد، بهتر است به فکر تاسیس یک حراجی باشد تا شرکت در انتخابات.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، وعده های این چنینی را به نوعی خرید رای تشبیه کرد واظهارداشت: این کار نوعی شبهه قانونی در انتخابات ایجاد می کند که حتی ممکن است منجر به ابطال آرا گردد.

وی تصریح کرد: مسلما این کار باعث تغییر برخی انگیزه ها جهت حضور در انتخابات خواهد شد، بنابر این باید سعی کنیم تا ضمن جلوگیری از این شبهه، بگذاریم مردم تنها بر اساس تکلیف شرعی به شایسته ترین ها رای بدهند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان، در بخش دیگری از سخنانش درخصوص فعالیت ها و جدیدترین تصمیمات این جبهه نیز گفت: تاکنون لیست های زیادی از سوی گروه ها و افراد شایسته اصولگرا به دست ما رسیده که بر اساس معیارهای مورد نظر، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی متعلق به تمامی مردم کشور با سلیقه های مختلف است، افزود: بر همین اساس ما در جبهه متحد اصولگرایان تنها به احزاب سیاسی اصولگرا اکتفا نکرده ایم و ازافراد توانمند نیز برای حضور در مجلس در خواست کرده ایم و پیش بینی می کنیم با این رویکرد، مجلس هشتم ترکیبی از فرهیختگان و نخبگان باشد.

بادامچیان در پایان با تاکید به اینکه اسلام با نظام سوسیال و لیبرال دموکراسی هیچ گونه سنخیتی ندارد، خاطر نشان کرد: مجلس جای افراد معتقد به نظام و پایبند به اصول اسلامی است، لذا کسانی که بر اساس نظام های سوسیال و لیبرال دموکراسی دم از جدایی دین از سیاست که خواسته دشمنان ما است سر می دهند، از سوی مردم در مجلس هشتم کنار گذاشته می شوند.