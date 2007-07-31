دانشکده علوم و معارف دفاع مقدس باید تاسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، "حسین نجفی" در جمع خبرنگاران افزود: به منظور آموزش و تربیت راویان، نویسندگان، پژوهشگران، مصاحبه گران و برنامه سازان با محوریت "دفاع مقدس" راه اندازی دانشکده های علمی - کاربردی علوم و معارف دفاع مقدس در کشور ضرورت دارد.

وی دوران دفاع مقدس را گنجینه ماندگار فرهنگ و ادبیات نظام اسلامی برای ملت ایران دانست و یادآور شد: اگر سال های سال برای استخراج گنج های نهفته در دل این گنجینه پر افتخار تلاش شود بازهم کارهای انجام نشده در این زمینه وجود دارد.

نجفی در عین حال تاکید کرد: لازم است در عصر جدید تمامی تحقیقات و تلاش ها بر اساس اصول و قواعد علمی انجام شود و تاسیس چنین دانشکده هایی در علمی و کاربردی کردن تحقیقات صورت گرفته موثر خواهد بود.

وی تدوین متون علمی و کتب درسی پیرامون دفاع مقدس را از دیگر کارکردهای این دانشکده ها عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین نتایج آکادمیک شدن علوم و معارف دفاع مقدس، ماندگار شدن آنها و جلوگیری از نشستن غبار افسانه و فراموشی بر این ارزش ها است.