به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی ظهر شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت درگاه سرمایه گذاری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: هفته آینده این درگاه رونمایی خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمت رسان به بازه زمانی تعیین شده برای رونمایی درگاه سرمایه گذاری استان، گفت: تمامی استعلامات لازم برای ۷۵ طرح سرمایه گذاری در این درگاه باید پاسخ داده شود و برای تحقق این موضوع از اعمال نظر شخصی و گذاشتن شروط بی مورد پرهیز کنیم.

وی افزود: شهرداری‌ها پروژه‌هایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد را شناسایی و با اعلام مشوق‌ها و معافیت‌های لازم در درگاه سرمایه گذاری بارگذاری کنند.

بارگذاری حداقل یک پروژه از هر شهرداری، مشخص شدن بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات برای هر طرح سرمایه گذاری، تعریف بسته‌های حمایتی و تشویقی برای سرمایه گذاران، استفاده از ظرفیت‌های منطقه در تحقق پروژه‌ها، تکمیل بخش توجیه فنی و اقتصادی و استعلامات طرح‌ها، وارد کردن و بروز رسانی اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری تا ۴۸ ساعت آینده توسط کارشناسان تخصصی دستگاه‌های اجرایی و ترجمه اطلاعات درگاه سرمایه گذاری به زبان انگلیسی تا پایان هفته جاری از دیگر تأکیدات استاندار خراسان شمالی در این نشست بود.