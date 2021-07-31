پیام تسلیت وزارت خارجه اردن به دولت ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ضیف الله الفایز» سخنگوی وزارت امور خارجه اردن با صدور بیانیه ای وقوع آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق مختلف ترکیه و جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور را به دولت و مردم ترکیه تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه اردن در بیانیه خود آورده است: اردن در کنار ترکیه است و ما خواستار شفای عاجل مصدومان هستیم.

لازم به ذکر است در پی آتش سوزی گسترده در جنگل های ترکیه، تاکنون صدها هکتار از اراضی جنگلی نابود شده و حریق در برخی شهرها همانند ماناوگات موجب از بین رفتن دهها واحد مسکونی شده است.

براثر این آتش سوزی تاکنون دستکم چهار نفر جان خود را از دست داده اند ولی به گفته مسئولان احتمال افزایش تلفات جانی وجود دارد.

در همین حال، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، امروز طی سخنانی، مناطق طعمه حریق را «فاجعه زده» قلمداد کرد.