سرنوشت لایحه توسعه صنایع دریایی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون مسئولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده اند که برای اعتلای قدرت اقتصادی ایران در دنیا باید به شیوه‌های صادرات محصولات متوسل شده و اهداف خود را در راستای تحقق به آن جستجو کنند.

صنعت کشتی سازی از جمله صنایعی است که از قدمت بلندمدتی برخوردار است، این درحالی است که با توجه به وجود 3000 کیلومتر ساحل آبی در کشورنمی توان به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی تفاوت بود ضمن اینکه این صنعت به امنیت و اقتصاد ملی گره خورده است.

100 درصد صادرات نفتی و 80 درصد واردات کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد که اگر قرار باشد تمام این حمل و نقل، تحت مالکیت کشتی‌های خارجی و توسط این کشتی ها صورت گیرد، از نظر اقتصادی اصولی نیست؛ بنابراین توجه به توان داخلی برای صنعتی زیربنایی و استراتژیک، حمایت های دولت را می طلبد.

اما برای دستیابی به این هدف مهم شاید باید ابتدا زیرساخت‌هایی برای کشور فراهم شود تا بتوان به عنوان بازوانی قدرتمند برای رسیدن به این مقصد والا از آنها بهره گرفت. اکنون کشور راهی به جز توسعه زیرساخت‌های ریلی، هوایی، دریایی و زمینی ندارد.

به هرحال، مطابق آمار کارشناسان و مقامات مسئول در وزارتخانه های متولی و دست اندرکار امر صادرات، ایران با دارابودن مرزهای آبی بسیار نیازمند گسترش و قانونمندکردن وسائل حمل و نقل دریایی است. اما این امر نیازمند تدوین و تصویب قوانینی است که بتواند با تسهیل استفاده از شیوه های حمل و نقل دریایی علاوه بر بالابردن سرعت در انتقال کالاها، هزینه حمل و نقل کالاها را نیز کاهش داده تا در نتیجه آن دست اندرکاران صادرات بتوانند خود را برای ارائه کالاهای ایرانی با قیمت های رقابتی که سرشکن از کاهش هزینه ها شده اند، عرضه کنند.

در این راستا یکی از لایحه هایی که شاید به نوعی با تصویب آن بتوان بخشی از مشکلات حمل و نقل دریایی اعم از مشکلات ناشی از عدم تحویل به موقع کشتی های مورد نیاز ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را حل کند، لایحه توسعه صنایع دریایی است.

لایحه توسعه صنایع دریایی

دوم شهریورماه سال 1383، زمانی بود که برای اولین بار لایحه توسعه صنایع دریایی با هدف مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. شور اول این لایحه در تاریخ 29 آبانماه سال 83 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار بود که تا 2 هفته بعد از آن در شور دوم به تصویب نهایی برسد که هرگز این اتفاق نیفتاد.

در آن زمان امید سیاست‌گذاران کشور این بود که با تصویب این لایحه در مجلس بتوانند مشکلات مالی تحمیل شده به این صنعت را به نوعی حل کنند که در این راستا، تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی را به صورت شرکت و با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال در قالب این لایحه پیشنهاد دادند.

در این لایحه تصریح شد تا آئین نامه های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها باید به تصویب مجمع عمومی صندوق برسد.

به موجب این لایحه اعضای مجمع عمومی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهند بود و ریاست مجمع عمومی نیز به عهده وزیر صنایع و معادن است.

براساس این لایحه، منابع صندوق توسعه صنایع دریایی شامل سرمایه اولیه، درآمد حاصل از فعالیت صندوق معادل پنج درصد فروش سالانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی و معادل 50 درصد عوارضی که بابت کرایه حمل کالا توسط ناوگان غیر ایرانی دریافت می شود، در نظر گرفته شد.

همچنین براساس تبصره دیگری از این لایحه، به صندوق توسعه صنایع دریایی اجازه داده شده برای تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل در چارچوب ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، از محل منابع مازاد بر سرمایه اولیه خود تمام یا بخشی از هزینه کارمزد تسهیلات بانکی دریافت شده توسط سازندگان داخلی برای طراحی و ساخت شناور و تجهیزات صنایع دریایی را به صورت بلاعوض پرداخت کند.

به هر حال باید اشاره کرد که شور اول این لایحه بالاخره در تاریخ 29 آبانماه سال 83 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار بود که تا 2 هفته بعد از آن در شور دوم به تصویب نهایی رسد.



به گفته نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دراین لایحه آئین نامه های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها باید به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسید.

در این میان، مسئولان اجرایی معتقدند : لایحه توسعه صنایع دریایی با هدف مطالعه ، تبیین ، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی ، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در صورت تصویب این لایحه در مجلس ، صندوق توسعه صنایع دریایی به صورت شرکت و با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس می شود.

به اعتقاد آنها، صنایع دریایی بعنوان یک صنعت استراتژیک مطرح است و ایران از نظر بازار گسترده و مقوله دریا در اقتصاد ملی از جایگاه و مزیت ویژه ای برخوردار است. با تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی و جذب سرمایه گذاری بسترمناسب برای سرمایه گذاری منطقه ای و جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور فراهم خواهد شد تا از این طریق بتوان پاسخگوی بازارشرکت های منطقه ای شد.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس

همزمان با داغ بودن بحث لایحه توسعه صنایع دریایی، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 24 اسفندماه سال 83، با ارایه اظهار نظری کارشناسی پیرامون این لایحه، ضمن بر شمردن نقاط ضعف موجود در لایحه پیشنهادی دولت تاکید کرد که عدم تدوین استراتژی صنایع دریایی ضعف مفرطی است که این بخش از صنایع کشور از آن رنج می برد.

در این راستا، پیشنهاد شد مجلس با افزودن یک ماده الحاقی به لایحه، وزارت صنایع و معادن را مکلف کند تا ظرف مدت یک سال سند استراتژی توسعه صنایع دریایی را تدوین و جهت تصویب نهایی تقدیم هیات دولت کند.

براساس پیشنهادات ارائه شده از سوی این مرکز، همچنین مبلغ پیشنهاد شده در لایحه برای ساخت شناور وسکوهای فراساحلی را که مبلغ 200 میلیارد ریال معادل 25 میلیون دلار عنوان شده با توجه به سرمایه گذاری سنگین مورد نیاز برای این صنعت ناکافی شمرده شده و درخواست شد تا این رقم حداقل به 400 میلیارد ریال معادل 50 میلیون دلار افزایش یابد.

در آن زمان، مرکز پژوهش‌ها همچنین با استناد به آمارهای ارایه شده از سوی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس خاطرنشان ساخت که هم اکنون 80 درصد تجهیزات مورد نیاز برای ساخت کشتی های بزرگ از خارج وارد می شود و در همین حال صنایع داخلی سازنده تجهیزات و قطعات صنایع دریایی و جانبی در وضعیت نامناسبی به سر می برند که این وضعیت اساسا قابل مقایسه با وضعیت صنایع قطعه ساز در بخش خودور سازی کشور نیست و به همین دلیل توجه بسیار زیاد دولت به این بخش ضروری به نظر می رسد.

براساس پیشنهادات این مرکز، مجلس می تواند با افزودن یک تبصره الحاقی، وزارت صنایع را موظف کند که ظرف 6 ماه طرحی را به منظورشناسایی و ارتقا سطح کیفی سازندگان قطعات و تجهیزات صنعتی که توانایی ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع دریایی را دارند، تهیه و اجرا کند.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشها همچنین، بر ضرورت حمایت از نوسازی ناوگان شناورهای سنتی کشور تاکید کرد.

زمان می گذرد و این لایحه همچنان در کش و قوس مجلس و دولت بر سر تصویب آن، همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. تا اینکه شهریورماه سال 84، عضو کمیسیون صنایع و معادن از نهایی شدن لایحه توسعه صنایع دریایی تا پایان امسال خبر می دهد.



منتقدان از این لایحه می‌گویند

محمد رضا سجادیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دو شوری بودن لایحه توسعه صنایع دریایی می گوید: شور اول این لایحه به تصویب رسیده و هم اکنون درنوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی تاخیر در تصویب این لایحه را فوریتی و وقت گیر بودن برخی دیگر از لوایح ذکر می کند و می گوید: لایحه توسعه صنایع دریایی عادی است و نه فوریتی.

در همین حال، کشتی سازان معتقدند وجود مشکلات موجود در این لایحه، تصویب آن را به تاخیر انداخته است. به اعتقاد آنها، بحث " معافیت مالیاتی خریداران کشتی های داخلی" با برنامه چهارم مغایرت دارد.

در ماده ای از این لایحه آمده است "شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی ساخته می شوند به مدت 10 سال از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند بود" همین جمله بود که مجلس را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت که در نتیجه آن عضو کمیسیون صنایع و معادن خبر از حذف معافیت مالیاتی به مدت 10 سال در لایحه توسعه صنایع دریایی داد.



در آن زمان مجلس علت حذف معافیت مالیاتی به مدت 10 سال را به نحوی عنوان کرد که براساس قانون برنامه چهارم توسعه حذف هر گونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی در طی برنامه چهارم ممنوع است. چراکه پیش بینی دولت از این منابع تحقق یابد.

به گفته نمایندگان مجلس معافیت مالیاتی در این لایحه مشمول قانون برنامه چهارم نمی شود و از این محل درآمدی عاید دولت نشده است. این درحالی است که هدف از این مالیات، تشویق سرمایه گذاران در بخش صنعت دریایی کشور است اما هم اکنون از این محل دولت مالیاتی دریافت نمی کند.

پیگیری های دولتی‌ها

تاخیر در تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی حتی موجب انتقاد وزیر صنایع و معادن از این موضوع شده و وی از نمایندگان مجلس درخواست کرده که هر چه سریعتر این لایحه را در پارلمان به سرانجام برسانند.

طهماسبی گفت: سرمایه گذاری در بخش صنایع دریایی از سالها پیش آغاز شده و طرح‌ها و برنامه هایی در طی این سالیان به مرحله اجرا درآمده اما شرکت های صنایع دریایی بویژه کشتی سازی در کشوربا سوابقی بیشتر از 30 سال همچنان با مشکل اساسی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه صنایع دریایی از جمله صنایع اشتغالزا است ، تصریح کرد: این صنعت می تواند بعنوان یکی از محورهای توسعه صنعتی کشورنقش عمده ای را ایفا کند. به گفته وی، به منظورهموار نمودن راه توسعه صنعت دریایی، باید موانع عمده موجود بر سر راه آن شناسایی ودر جهت آن تلاش شود.

در مقابل این پیگیری های جسته و گریخته دولت از تصویب هرچه سریعتر لایحه توسعه صنایع دریایی، برخی معتقدند دولت در پیگیری تصویب نهایی لایحه توسعه صنایع دریایی در مجلس کوتاهی کرده است.



تصویب نهایی در هفته جاری

اما بالاخره پس از کشمکش‌های فراوان میان دولت و مجلس بر سر لایحه سرنوشت ساز توسعه صنایع دریایی، معاون تولید وزیر صنایع در آخرین روز کاری هفته گذشته خبر از طرح این لایحه در مجلس در هفته جاری خبرد اده است.

شاید این خبر را بتوان در پرتو درخواستی دانست که براساس آن، سوم تیرماه جاری هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه «توسعه صنایع دریایی» تقاضای اولویت کرد. البته این مصوبه در دوم تیر ماه 86 از سوی معاون اول رئیس جمهوری جهت پیگیری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

چشم انداز صنعت دریایی در کشور

به گفته کارشناسان و مسئولان دولتی دست اندرکار، سرمایه گذاری 100 ملیارد دلاری در صنایع دریایی طی 10 سال آتی امری ضروری است. چراکه 30 میلیارد دلار برای خرید و تامین کشتی و 70 میلیارد دلار در حوزه صنایع فراساحل سرمایه گذاری نیاز است.

به گفته آنها، طی سالهای اخیر صنایع دریایی به جز بحث ساخت کشتی، در زمینه فراساحل حرکت خوبی داشته است ولی کشتی سازی متاسفانه علیرغم سرمایه گذاری 2/2 هزار میلیارد تومان در کشور، وارد مدار بهره برداری نشده و کماکان عمده نیازهای کشور به شناورها، از خارج تامین می شود.

هم اکنون، صنایع دریایی برای کشور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه علاوه بر پرکردن ظرفیت های تولید، باعث ایجاد اشتغال در شهرهای ساحلی کشور می شود.

به گفته مقامات ارشد دولت، صنعت دریایی به ازای هر نفر اشتغال مستقیم، 5 نفر اشتغال غیرمستقیم را نیز در بر می گیرد بنابراین هدف این است که بخش عمده امکانات را وارد کشور کرده و به نحو مطلوب از ٱنها بهره گیریم.

اما در بسیاری از کشورها، ساخت کشتی به دلیل نیروی کار گران، توجیه اقتصادی ندارد که خوشبختانه در ایران با توجه به نیروی متخصص ارزان قیمت، این مزیت کاملا به چشم می خورد و باید از آن بهره گرفت.

در مقابل دست اندرکاران امر ساخت کشتی در داخل کشور معتقدند که صنعت کشتی سازی داخلی می تواند بخشی از نیاز کشور را جوابگو باشد؛ چراکه پیچیدگی‌های صنعت کشتی سازی در کشور از توان مهندسان داخلی خارج نیست.

ولی الله مهابادی در این رابطه معتقد است: توان صنعت دریایی در کشور در کنار حل مشکلات و مسائل موجود به نحوی است که می تواند پاسخگوی نیاز ساخت کشتی در داخل باشد همانطور که در بحث فراساحل، مهندسان داخلی تجربه زیادی نداشتند ولی در فازهای مختلف پارس جنوبی، توانستند بخشی از کار نیاز داخل را به عهده گرفته و پا به پای بسیاری از پیمانکاران خارجی پیش روند.

به گزارش مهر، دولت بخش عمده‌ای از بازار داخلی حمل و نقل دریایی را به خرید خارج تخصیص می دهد در صورتیکه می تواند از پیمانکاران خارجی نیز درخواست انتقال بخشی از دانش فنی را به داخل کشور داشته باشد به نحوی که پیمانکاران خارجی بخشی از کشتی را در یاردهای داخلی بسازند.

اما روی دیگر سکه لزوم هدایت بخشی از ذخایر مالی به سمت صنعت کشتی سازی در کشور است. که البته در لایحه توسعه صنایع دریایی، دولت باید سالانه یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای پوشش تامین سفارش ساخت کشتی از طرف شرکت‌های تابعه کشتیرانی جمهوری اسلامی به سازندگان صنعت کشتی سازی کشور اختصاص دهد.

بخش عمده ای از انتقال دانش فنی ساخت کشتی به داخل منتقل شده که ثمره آن را نیز می توان در ساخت کشتی هایی نظیر ایران- اراک مشاهده کرد، این درحالی است که کشتی محصولی است که باید تحت کلاس موسسات رده بالای بین‌المللی ساخته شود چراکه اگر غیر از این باشد، اجازه تردد در آب‌های بین المللی را نخواهد داشت.

مشکلات فراروی صنعت دریایی

عدم توانایی نظام بانکی کشوربرای فاینانس پروژه های صنایع دریایی و روند طولانی گشایش اعتبار تصویب طرح ها برای اعطای وام را می توان از جمله مهمترین موانعی دانست که سالهای سال یکی از مهمترین دغدغه های دست اندرکاران صنعت دریایی است.

عدم توان مالی شرکت ها برای تهیه تجهیزات مورد نیاز وعدم وجود دانش و مدیریت مناسب در سطح مدیریت شرکت ها در جهت استفاده بهینه از منابع موجود را نیز می توان از جمله این موانع ذکر کرد.

البته سیاست هایی نظیر پرداخت وام بلند مدت و کم بهره از محل حساب ذخیره ارزی، اعمال قانون حداکثراستفاده از توان داخلی به منظوراستفاده هرچه بیشتراز توان فنی- مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، از جمله قوانین حمایتی اندیشیده شده برای رهایی از مشکلات موجود در صنایع دریایی است.

از سوی دیگر، تدوین مصوبه هیئت دولت شامل ارایه تسهیلات ارزی و گمرکی برای سازندگان داخلی فعال در صنایع دریایی و تدوین مصوبه هیات دولت شامل ارایه مهلت بیشتر به سازندگان داخلی در ساخت شناورها در مقایسه با سازندگان خارجی و همچنین مکلف نمودن دستگاههای دولتی به واریز 10 درصد مبلغ قرارداد خرید شناوراز خارج به عنوان عوارض به صندوق خزانه را می توان از جمله قوانین حمایتی اندیشیده شده دانست.

ضرورت‌های صنعت دریایی کشور

به گزارش مهر، ضرورت تشکیل یک زنجیره تامین منسجم در صنعت فراساحل کاملا احساس می شود و شرکتهای بزرگ فعال در صنایع دریایی و فراساحلی باید با طبقه بندی و شناسایی تمام شرکت های فعال در حوزه صنایع دریایی در بخش خدمات، و ساخت تجهیزات نسبت به ایجاد این زنجیره تامین اقدام نمایند.

این درحالی است که به گفته کارشناسان، پیشرفت واقعی در صنایع دریایی زمانی محقق خواهد شد که تمام شرکتها ، سازمانها و نهادهای مربوط به آن با یکدیگرهماهنگ و همراه باشند تا بتوانند با بکارگیری بهینه منابع سخت افزاری و نرم افزاری به ایجاد هم افزایی در این بخش اقدام کنند.

از سوی دیگر با اشاره به چشم انداز پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کشور طی 10 سال آینده، حجم عظیمی از پروژه های تعریف شده در این بخش به میزان بیش از130 تا 150 میلیارد دلاربازار خوبی برای حضور ایرانیان در این عرصه است.