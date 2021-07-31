افزایش حقوق کارمندان راهکار مناسبی برای مهار تورم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر اینکه تاوان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را که در همه ادوار شاهد اعمال چنین افزایشی بودیم، همه آحاد جامعه باید متحمل شود، گفت: بدون شک دود افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به چشم همه جامعه خواهد رفت و این اشتباهی است که در همه دولت‌ها تکرار شده است.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال کاهش میزان تورم هستیم، بدون شک افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند، افزود: بخش عمده‌ای از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود و به هر میزان که این حقوق و دستمزدها افزایش یابد، به همان میزان نیز بر تورم افزوده شده و همه جامعه از این اتفاق متضرر خواهند شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم به بخش عمده هزینه‌های جاری دولت اشاره کنیم، این هزینه‌ها که از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت که مدام در حال افزایش است، می‌شود.

طاهری ادامه داد: همین هزینه‌ها باعث شده است تا دولت در کسب درآمد پایدار ناتوان بوده و تداوم این روند به معنای منفی شدن تراز عملیاتی است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به هیچ وجه نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش اثرات تورم در جامعه باشد، اظهار کرد: بدون شک برای کاهش تورم باید راهکار بهتری اتخاذ شود، این در حالی است که همه مسیرهایی که دولت‌ها برای رسیدن به درآمدهای پایدار و کاهش تورم طی کرده‌اند، اشتباه بوده و مجلس نیز در این قضیه سهم خود را دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روند افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به گونه‌ای شده است که همه دستگاه‌ها در این میدان در حالت رقابت با یکدیگر هستند و تلاش می‌کنند بهترین عملکرد را در افزایش حقوق و دستمزد داشته باشند.

طاهری افزود: به جای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای کاهش اثرات تورم، باید به دنبال راهکاری بهتر از جمله افزایش ارزش پول ملی باشیم.