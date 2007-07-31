به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محسن نایب پور - معاون مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در دیدار با مدیران بانک ملت در مرکز رشد افزود: برای توسعه بخش تولیدات داروهای نوترکیب نیازمند توسعه فیزیکی آن هستیم که با تکمیل و تجهیز پروژه 5 هزار متری که در پارک فناوری پردیس خریداری شده است، ایران به سومین مرکز بیوتکنولوژی دارویی دنیا تبدیل می شود.

وی با اشاره به تولید داروهای بیوتکنولوژی در کشور خاطرنشان کرد: داروهای بیوتکنولوژی در اختیار شرکت های چند ملیتی بزرگ دنیا قرار دارد و ما توانستیم با تولید داروهایی مانند اینترفرون آلفا، پگافرون، اریتروپویتین و آنزیم های پراکسیداز حداقل حدود 3 تا 7 میلیون دلار در این سال ها صرفه جویی ارزی داشته باشیم.

نایب پور در خصوص صادرات تولیدات دارویی داخل کشور در بخش داروهای نوترکیب، گفت: تاکنون قراردادهایی در خصوص صادرات اینترفرون، اریتروپویتین و GCSF به پاکستان و الجزایر منعقد شده است.

در ادامه این نشست دکتر محمدرضا شمس اردکانی عضو هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با اشاره به ثمرات حضور بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کنار دانشگاه می تواند به رشد بخش های علمی در تجاری سازی ایده های دارویی کشور بیانجامد.