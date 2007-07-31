رقابت های هفته دوم لیگ وزنه برداری به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور با برگزاری 4 دیدار در شهرهای تهران، قزوین، کرمانشاه و اسفراین پیگیری شد که طی آن تیم های مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه آزاد ، ملی حفاری و کرمانشاه مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

بر پایه این گزارش، تیم ملی حفاری با نتیجه 6 بر 2 مقابل تهران به برتری رسید، تیم مناطق نفت خیز جنوب با نتیجه 7 بر یک هیئت وزنه برداری قزوین را پشت سر گذاشت ، کرمانشاه با نتیجه 5 بر3 مقابل زاگرس جنوب پیروز شد و دانشگاه آزاد با نتیجه 8 بر صفر مقابل خراسان شمالی به برتری رسید.