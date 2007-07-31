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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

رقابت های هفته دوم لیگ وزنه برداری به پایان رسید

هفته دوم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور با پیروزی تیم های مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه آزاد ،ملی حفاری و کرمانشاه مقابل حریفانشان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  هفته دوم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور با برگزاری 4 دیدار در شهرهای تهران، قزوین، کرمانشاه و اسفراین پیگیری شد که طی آن تیم های مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه آزاد ، ملی حفاری و کرمانشاه مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

بر پایه این گزارش، تیم ملی حفاری با نتیجه 6 بر 2 مقابل تهران به برتری رسید، تیم مناطق نفت خیز جنوب با نتیجه 7 بر یک هیئت وزنه برداری قزوین را پشت سر گذاشت ، کرمانشاه با نتیجه 5 بر3 مقابل زاگرس جنوب پیروز شد و دانشگاه آزاد با نتیجه 8 بر صفر مقابل خراسان شمالی به برتری رسید.

کد مطلب 527003

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