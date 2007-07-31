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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۱۰

اختصاص 67 میلیارد تومان برای ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور

هیئت وزیران مبلغ 183 میلیارد و 440 میلیون ریال جهت مشارکت در احداث آزادراه‌های کشور و مبلغ 488 میلیارد و 985 میلیون ریال جهت احداث بزرگراه‌های کشور اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری مبلغ یکصدو هشتاد و سه میلیاردوچهارصدو چهل میلیون ریال جهت مشارکت در احداث آزادراه های کشور در اختیارشرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل نقل کشور قرار می دهد.

بر این اساس از جمله این اعتبارات ، جهت مشارکت در احداث آزادراه کنار گذر شمالی مشهد مبلغ یکصد میلیارد ، آزادراه اصفهان به شیراز ده میلیارد و آزاد راه پل زال _ اندیمشک _ اهواز 30 میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت .همچنین هیئت وزیران مبلغ چهارصدوهشتادو هشت میلیاردو نهصدوهشتادو پنج میلیون ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای را جهت احداث بزرگراه های کشور با مشارکت استان ها اختصاص داد.

بر اساس این مصوبه از جمله این اعتبارات ،مبلغ 30میلیارد ریال برای احداث بزرگراه برازجان - بابامیدان و 40 میلیارد ریال برای احداث بزرگراه آبادان - هندیجان و پنجاه میلیارد ریال جهت احداث بزرگراه زاهدان به زابل اختصاص خواهد یافت. 

کد مطلب 527007

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